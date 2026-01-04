Dakar 2026: hay líder argentino tras una gran primera etapa

David Zille domina la general en la categoría Challenger, con varios compatriotas en el Top 10. Luciano Benavides se mantiene expectante en motos.

Hoy 11:11

La Etapa 1 del Rally Dakar 2026, disputada este domingo en Arabia Saudita, dejó un saldo altamente positivo para los argentinos. En la categoría Challenger, David Zille se consolidó como líder de la general, mientras que en motos, Luciano Benavides volvió a mostrarse competitivo y se ubica quinto.

En Challenger, el pampeano Zille, navegado por el cordobés Sebastián Cesana, fue segundo en el parcial pero logró quedar al frente de la clasificación general tras completar los 305 kilómetros cronometrados con gran solidez. El binomio argentino aventaja por 42 segundos al neerlandés Paul Spierings. Además, Nicolás Cavigliasso y Valentina Pertegarini, campeones defensores, fueron terceros en la etapa y también marchan terceros en el acumulado, a 2m03 del líder.

La actuación argentina en la divisional fue aún más amplia: el salteño Kevin Benavides, en su debut sobre cuatro ruedas junto a Lisandro Sisterna, terminó séptimo en la etapa y está sexto en la general. Pablo Copetti logró recuperarse y trepó al puesto 13, mientras que otros representantes nacionales como Bruno Jacomy, Fernando Acosta y Augusto Sanz se mantienen dentro del Top 20.

En motos, el gran protagonista volvió a ser el español Edgar Canet (KTM), quien mantuvo el liderazgo. El salteño Luciano Benavides fue quinto en la etapa disputada en Yanbu y ocupa la misma posición en la general, a menos de cuatro minutos de la punta, consolidándose como la principal esperanza argentina en la categoría mayor. En Rally2, Juan Santiago Rostan y Leonardo Cola continúan sumando kilómetros y experiencia, aunque lejos del líder Michael Docherty.

También hubo presencia nacional en Side by Side, donde Jeremías González Ferioli y Gonzalo Rinaldi se ubican séptimos, mientras que Manuel Andújar y Andrés Frini marchan novenos. En las categorías especiales, Benjamín Pascual lidera el Dakar Future Mission 1000 con una moto eléctrica, y Gastón Mattarucco compite en Classic como navegante.

La Etapa 2 se largará este lunes desde la 1 de la madrugada (hora argentina) y unirá Yanbu con Al Ula, con un exigente recorrido de 400 kilómetros de especial más 104 de enlace, en otra jornada clave para empezar a marcar diferencias en el Dakar 2026.