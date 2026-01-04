¿Está en riesgo el Mundial 2026? La FIFA analiza el impacto del conflicto entre Estados Unidos y Venezuela

La intervención armada norteamericana generó preocupación en el ámbito futbolístico y encendió el debate sobre una posible sanción al país anfitrión de la Copa del Mundo.

Hoy 13:28

La FIFA podría verse obligada a tomar una decisión de alto impacto respecto al Mundial 2026, que tendrá como sedes a Estados Unidos, México y Canadá, a raíz de la intervención armada y los bombardeos realizados por Estados Unidos sobre Venezuela durante el último fin de semana. El conflicto geopolítico encendió las alarmas en el mundo del fútbol y abrió interrogantes sobre la continuidad del certamen.

Venezuela atraviesa una crisis sin precedentes tras la acción militar estadounidense que tuvo como objetivo la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa, con la intención de trasladarlos a Nueva York para ser juzgados por presuntos cargos de “narcoterrorismo”. Este escenario trasladó rápidamente la tensión al plano deportivo internacional.

En ese contexto, desde el ámbito futbolístico surgieron preocupaciones por los antecedentes de la FIFA ante situaciones similares. El reglamento del ente rector del fútbol mundial contempla la suspensión de países o federaciones involucrados en conflictos armados de esta magnitud. Casos históricos como Yugoslavia en 1992, excluida por la guerra civil, o Alemania tras la Segunda Guerra Mundial, marcan precedentes claros.

El panorama se complejiza aún más por las declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump, quien al anunciar la detención de Maduro apuntó directamente contra México, otro de los países organizadores del Mundial. “Los cárteles gobiernan México, ella no gobierna ese país. Algo habrá que hacer con México”, expresó, en referencia a la presidenta Claudia Sheinbaum, generando un nuevo foco de tensión política a solo seis meses del inicio del torneo.

Un antecedente reciente refuerza las dudas: Rusia fue suspendida por FIFA, UEFA y el Comité Olímpico Internacional tras la invasión a Ucrania, sanción que aún sigue vigente. La selección rusa no puede disputar Eliminatorias ni Eurocopas, y sus clubes continúan excluidos de las competencias europeas.

Sin embargo, distintos indicios hacen pensar que el desenlace podría ser distinto. El pasado 5 de diciembre, durante el sorteo del Mundial en Washington, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, le entregó a Donald Trump un reconocimiento por sus “contribuciones a la diplomacia mundial”. A esto se suma la gran cantidad de eventos FIFA que se desarrollan en suelo estadounidense.

Por estas razones, y pese a la gravedad del conflicto, todo indica que Estados Unidos no recibiría una sanción similar a la de Rusia y que el Mundial 2026 se disputará con normalidad, con la Selección Argentina buscando defender el título obtenido en Qatar 2022. No obstante, el contexto internacional mantiene en alerta al fútbol mundial y la situación continúa bajo observación.