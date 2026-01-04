“Gracias por el cariño”: La Sole volvió a Añatuya después de 28 años y fue ovacionada en el Festival de la Tradición

La cantante fue la figura central de la edición 2026 y protagonizó una noche histórica ante miles de personas en el Anfiteatro Padre Suárez. En la oportunidad, también recordó con Don Sixto Palavecino.

Hoy 13:30

Soledad Pastorutti regresó a Añatuya luego de 28 años y fue la gran protagonista de la 55ª edición del Festival Santiagueño de la Tradición, en una noche que quedó marcada en la memoria cultural de la ciudad.

Con su inconfundible voz y una energía arrolladora, “La Sole” se presentó en el escenario José Omar Figueroa y conquistó al público desde el inicio del show. El repertorio incluyó chacareras que hicieron bailar al Anfiteatro Padre Suárez, además de clásicos y nuevas canciones.

Miles de personas colmaron el predio y acompañaron cada tema con aplausos y cantos, en una verdadera fiesta popular que consolidó a la artista como la figura central del festival en su edición 2026.

El regreso tuvo un fuerte contenido emotivo. La última vez que la cantante se había presentado en Añatuya fue en 1998, poco después de su consagración en Cosquín. Durante el show recordó aquella ocasión, cuando compartió escenario con Don Sixto Palavecino.

“Este festival me trae lindos recuerdos”, expresó ante el público, que respondió con una ovación. También remarcó: “Hace 28 años que no vengo… la última vez compartí escenario con Don Sixto Palavecino”.

Anfiteatro Padre Suárez

Tras su presentación, la artista compartió un mensaje en sus redes sociales donde destacó la emoción del reencuentro con Añatuya y agradeció el cariño del público, celebrando el inicio del 2026 en Santiago del Estero.

El cierre fue a pura emoción, con el público bailando y cantando, sellando una noche histórica para el Festival de la Tradición y para la ciudad, que volvió a vibrar con una de las voces más emblemáticas del folklore argentino.