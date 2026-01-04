Ruta 1 y canal: un motociclista bandeño perdió la vida en un trágico accidente

El hecho ocurrió durante la mañana del domingo en el barrio Agua y Energía. La víctima fue hallada por la Policía sobre la cinta asfáltica.

Hoy 15:40

Un fatal siniestro vial se registró en horas de la mañana de este domingo, pasadas las 7.30, sobre Ruta Provincial N°1, a la altura del Canal del barrio Agua y Energía, dejando como saldo un hombre fallecido.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La víctima fue identificada como Pablo Matías Sandoval, de 36 años, con domicilio en el barrio San Martín de la ciudad de La Banda, quien circulaba a bordo de una motocicleta marca Bajaj, modelo Rouser de 200 cc.

Por causas que aún se tratan de establecer, el conductor habría perdido el control del rodado y derrapado, quedando tendido sobre la cinta asfáltica. Al arribar al lugar, personal policial constató la presencia del masculino lesionado y solicitó asistencia médica de urgencia.

Sandoval fue trasladado en ambulancia al CIS Banda, donde lamentablemente ingresó sin signos vitales, confirmándose su deceso.

Tomó intervención la Fiscal Dra. Cecilia Pacheco, quien dispuso que se determine la mecánica del hecho y ordenó que personal de Criminalística trabaje en el lugar para establecer si se trató de un derrape accidental.