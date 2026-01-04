Tras la denuncia, Romina Gaetani reapareció con un anuncio en redes

La actriz compartió un video luego del episodio de violencia de género que denunció públicamente.

Hoy 15:50

Romina Gaetani reapareció en sus redes sociales con un importante anuncio días después de haber denunciado a su expareja Luis Cavanagh por violencia de género.

La actriz compartió un video este domingo en su perfil de Instagram para dar una noticia sobre su futuro laboral que la tiene muy entusiasmada tras la delicada situación personal que vivió.

Según contó, el próximo lunes 5 de enero se subirá al escenario de Ciudad Cultural Konex para cantar junto a La Bomba de Tiempo. Tal como relató, esta propuesta la hizo “saltar de la alegría”.

En el video que publicó esta mañana se la puede ver caminando sonriente en la calle, con un look deportivo y relajado que acompañó con auriculares, anteojos de sol y una riñonera abrochada a su cintura.

“Gente, ustedes saben que La Bomba es una fiesta. Este lunes 5, a bailar”, les dijo Romina a sus seguidores en el video que grabó para hacer este anuncio.

Al instante, la publicación se llenó de comentarios positivos por parte de usuarios que se alegraron por esta reaparición en las redes. Cabe recordar que Gaetani había sido internada en Pilar luego de un llamado al 911. Presentaba golpes y un cuadro de nerviosismo.

“Reina qué bueno verte bien, el arte sana”, expresó una internauta. “Sos una leona, con todo este 2026″, “¡A darlo todo Romi!“, ”Vamos todavía", “Qué fiesta”, y “Te adoro, que lindo verte así”, fueron otras de las reacciones al video de Gaetani.