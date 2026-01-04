Tres personas murieron en un grave accidente vial en Gualeguaychú

El siniestro se produjo tras un choque frontal entre dos vehículos sobre la Ruta 20.

Hoy 16:01

Esta madrugada, un choque frontal provocó la muerte de tres personas y al menos cuatro heridos en Entre Ríos. Un Fiat Palio y un Volkswagen Suran colisionaron en la Ruta Provincial N°20, en el departamento de Gualeguaychú.

El accidente ocurrió en la madrugada del domingo, a unos 500 metros del acceso a la localidad de Gilbert. Los dos autos circulaban en sentidos opuestos y colisionaron por razones que aun se desconocen.

Según informó Noticias Argentinas, se desplegó un operativo de emergencia en el lugar que duró varias horas debido a la magnitud del impacto. El tránsito fue interrumpido para permitir las tareas de rescate y el levantamiento de pruebas.

El Fiat Palio que se desplazaba hacia el sur trasladaba a tres jóvenes. El conductor de 18 años, quien falleció en el acto, y sus acompañantes, dos chicas de 17 y 16 años que resultaron con lesiones de extrema gravedad y fueron derivadas de urgencia a centros de mayor complejidad en Gualeguaychú y Concepción del Uruguay.

Por su parte, a bordo del Volkswagen Suran viajaban dos mujeres, de 32 y 79 años, que fallecieron en el choque. Su conductor, un hombre de 39 años, sobrevivió al impacto pero sufrió heridas graves y fue trasladado al hospital de Gualeguaychú.

Arribó al lugar personal de la Policía de Entre Ríos, Criminalística, y ambulancias de Gilbert, Urdinarrain y Basavilbaso.

Los peritos intentan establecer las causas del accidente y determinar si fue por una maniobra indebida, la invasión de carril o condiciones de visibilidad.