Con el empate de Manchester City, cómo quedó la tabla de posiciones de la Premier League

La igualdad de los Citizens en la fecha 20 fue aprovechada por los londinenses, que se afirmaron como líderes y sacaron una diferencia clave en la pelea por el título.

Hoy 17:15

Tras haberse disputado 20 fechas del campeonato inglés, la Premier League empieza a marcar una tendencia clara en la lucha por el título. El empate del Manchester City le permitió a Arsenal sacar ventaja en lo más alto de la tabla y consolidarse como único líder del certamen.

Los londinenses alcanzaron los 48 puntos y estiraron la diferencia sobre sus principales perseguidores. Por detrás aparecen Manchester City y Aston Villa, ambos con 42 unidades, en una pelea cerrada por el segundo lugar que promete ser uno de los focos del tramo decisivo del torneo.

Más atrás, Liverpool suma 34 puntos y se mantiene expectante, mientras que Chelsea suma 31 y se mantiene en puestos de copas. Manchester United, con 31, intentan no perderle pisada al grupo de arriba. Brentford, con 30 sueñan con copas internacionales.

Tabla de posiciones de Promiedos