Nicolás Cabré mostró el regalo que Rufina le dejó antes de viajar a Turquía

El actor publicó la imagen en redes sociales y conmovió a sus seguidores.

Hoy 17:53

Nicolás Cabré está en Villa Carlos Paz junto a Rocío Pardo y Rufina, para comenzar con la temporada de verano en el teatro. Durante los ensayos de la obra, mostró el regalo que le dejo su hija en el camarín.

“El regalito que me dejó Rufi en el camarín”, escribió el actor en sus historias de Instagram al mostrar la sorpresa.

posteo

En el posteo, se podían ver una serie de fotos de ellos juntos que la nena imprimó y pegó en espejo del camarín de su papá.

En estos últimos días, ambos se mostraron muy unidos y compartiendo distintas actividades juntos, ya que luego Rufina se irá con su mamá a Turquía.

“La carita por la que vivo y voy a vivir siempre. Voy a hacer la cosa más importante o el ridículo más grande solo para verte así el resto de mi vida. Te amo con todo mi ser”, escribió hace poco Cabré junto a una foto de ella.