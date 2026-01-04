Barby Franco se sinceró sobre la crianza de su hija Sarah: “La única que le pone límites soy yo”

La modelo abrió su corazón en redes sociales, mostrando momentos cotidianos y contando cómo maneja las reglas y los permisos en casa, siempre con afecto y mucho humor.

Hoy 18:57

A través de una serie de postales cotidianas y respuestas espontáneas en Instagram, Barby Franco volvió a mostrar su costado más íntimo como mamá de Sarah, la hija que tuvo junto a Fernando Burlando, y abrió el debate sobre la crianza, los límites y las decisiones que toma puertas adentro de su familia. La modelo eligió compartir escenas reales de su día a día, acompañadas por respuestas sinceras que rápidamente generaron identificación entre sus seguidores.

Las imágenes publicadas en sus historias recorren distintos momentos de la vida cotidiana de la pequeña: desde la mañana en la cama, aún con pañal y chupete, hasta juegos en el agua, viajes en avión, escenas familiares y momentos de descanso en casa. En cada una, Barby habilitó la caja de preguntas y respondió sin rodeos, dejando definiciones claras sobre cómo elige criar a su hija.

Ante la consulta directa de un seguidor —“¿No había dejado el pañal?”—, ella fue concreta y desdramatizó la situación: “Sí lo dejó, pero de noche aún lo usa”. Algo similar ocurrió cuando le preguntaron por el chupete. Sobre una imagen de Sarah caminando por la playa al atardecer, con anteojos de sol y el mar de fondo, Barby fue tajante y fiel a su estilo: “No. Ni se lo pienso sacar”.

Otro momento llegó con una foto familiar en la pileta, donde Sarah aparece jugando junto a su papá y su sobrino, Beltrán. Allí, la pregunta fue más profunda: “¿Cómo educás a Sari? ¿Es consentida?”. La respuesta de Barby, escrita sobre la imagen, sintetizó su mirada sobre los límites y el rol de cada integrante del entorno familiar: “Por toda la familia, muy al igual que Beltrán, pero la única que le pone límites soy yo y por momentos, me pelea jajajaja”. Con humor, dejó en claro que el afecto convive con normas claras, y que ella asume ese lugar sin culpas.

Las historias también mostraron a Sarah viajando en avión, caminando por la cabina y explorando el espacio con curiosidad. Cuando le preguntaron si a la nena le gustaba volar, la respuesta fue tan breve como amorosa: “Ama. Si es por ella, lo vuela”.