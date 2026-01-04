Ingresar
Central Córdoba viajó a Córdoba para su concentración de pretemporada

El Ferroviario emprendió viaje para realizar la parte más exigente de la preparación bajo la conducción de Lucas Pusineri y disputará dos amistosos ante Belgrano e Instituto.

Hoy 22:57

El plantel de Central Córdoba se instaló en Córdoba para llevar adelante una concentración de diez días en donde realizará la parte mas exigente de la pretemporada para un 2026 cargado de competencia en la Liga Profesional de Fútbol de la AFA.

Bajo las órdenes de Lucas Pusineri y todo su cuerpo técnico, los jugadores trabajarán en el predio Campa Fútbol en donde realizarán trabajos en doble turno.

En medio de la preparación, Central Córdoba disputará dos amistosos: el día sábado 10 de enero ante Belgrano y el miércoles 14 ante Instituto. Los dos encuentros se llevarán a cabo en los predios de los respectivos rivales.

