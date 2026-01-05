Confirman la muerte de 32 cubanos que formaban parte de la seguridad de Nicolás Maduro durante el ataque de Estados Unidos

Las víctimas pertenecían a las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior de Cuba. Las muertes fueron confirmadas por La Habana.

El gobierno de Cuba confirmó la muerte de 32 cubanos que cumplían funciones de seguridad de Nicolás Maduro en el marco del ataque de Estados Unidos que concluyó con la aprehensión del líder venezolano y su traslado a una cárcel de máxima seguridad en Brooklyn, Nueva York.

"Como resultado del criminal ataque perpetrado por el gobierno de los Estados Unidos contra la hermana República Bolivariana de Venezuela, efectuado en la madrugada del 3 de enero de 2026, perdieron la vida en acciones combativas 32 cubanos, quienes cumplían misiones en representación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior, a solicitud de órganos homólogos del país sudamericano.

La información fue confirmada por el gobierno de Cuba en un mensaje publicado en su cuenta de Instagram, casi a la par que Donald Trump ofrecía una conferencia de prensa a bordo del avión Air Force One, que lo trasladaba desde Florida hasta Washington, y donde sugirió que muchos cubanos habían muerto durante el operativo mientras que no había habido víctimas del lado estadounidense.

"Fieles a sus responsabilidades con la seguridad y la defensa, nuestros compatriotas cumplieron digna y heroicamente con su deber y cayeron, tras férrea resistencia, en combate directo contra los atacantes o como resultado de los bombardeos a las instalaciones", precisa la información difundida desde La Habana.

Cuba informó también que una vez comprobada su identidad, los familiares de las víctimas fueron informadas y recibieron las condolencias "del General de Ejército Raúl Castro Ruz, líder de la Revolución Cubana, y del primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República Miguel Díaz-Canel Bermúdez, así como de las jefaturas de ambos ministerios".

"Víctimas de un nuevo acto criminal de agresión y terrorismo de Estado, los combatientes supieron poner en alto con su actuación heroica, el sentir solidario de millones de compatriotas", indicaron y anunciaron que el gobierno cubano organizará "las acciones correspondientes para rendirles el merecido tributo".

Ante la ausencia de información oficial sobre posibles víctimas durante el ataque en la madrugada del sábado, The New York Times indicó que al menos 40 personas murieron en el marco de la incursión aérea de Estados Unidos a Venezuela, entre ellas civiles y miembros de las fuerzas armadas.

En la ciudad de Catia La Mar, al oeste de Caracas, un ataque aéreo alcanzó un edificio residencial civil de tres plantas, derribando sus muros exteriores, indicó el NYT, que señaló que al menos una mujer anciana murió y otra persona resultó gravemente herida.

La presidenta a cargo de Venezuela, Delcy Rodríguez, había declarado anteriormente el sábado que entre las víctimas había tanto civiles como personal militar, pero no proporcionó cifras concretas.