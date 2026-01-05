Conmoción en Chaco: quiso matar a su ex pareja, pero le falló la escopeta

El desperfecto en el arma de fuego evitó que el ataque terminara en un nuevo femicidio en la vecina provincia. El agresor quedó detenido.

Hoy 05:42

Un hecho de extrema gravedad sacudió a La Clotilde: un hombre ingresó armado a la vivienda de su expareja con la clara intención de matarla.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El episodio ocurrió días atrás, cuando una mujer identificada como L. A. P, de 47 años, denunció que su expareja, J. D. V de 45 años (con quien mantuvo una relación de más de 25 años), irrumpió sin autorización en su domicilio portando una escopeta calibre 16 y apuntándole para disparar.

Según la denuncia, el agresor accionó el arma, pero esta no respondió, frustrando lo que hubiese sido un crimen anunciado. La víctima indicó además que el hombre es adicto a estupefacientes, un dato que agrava el nivel de riesgo y refuerza el cuadro de violencia sostenida.

Alertada de la situación, informa Diario Norte de Chaco, la Fiscalía de Investigación Penal 1 ordenó la aprehensión inmediata del agresor y el secuestro del arma de fuego utilizada en el ataque.

Personal de la comisaría de La Clotilde se dirigió al domicilio del denunciado, en el barrio San Nicolás, donde procedió a su detención. En el lugar se secuestró una escopeta sistema Mauser, calibre 16, con culata de madera, que quedó incorporada como prueba clave en la causa.