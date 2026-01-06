María Corina Machado anunció que planea volver a Venezuela y elogió a Trump por haber secuestrado a Maduro

“Trump se merecía el Premio Nobel de la Paz. Le demostró al mundo lo que él quería decir. Estará en la historia por haber derrotado una tiranía”, afirmó la dirigente opositora.

María Corina Machado aseguró este lunes a la noche que su “plan es volver a Venezuela tan pronto como sea posible” después de la detención del Nicolás Maduro, a la vez que elogió al presidente estadounidense Donald Trump por “haber derrotado una tiranía”.

“Trump se merecía el Premio Nobel de la Paz. Le demostró al mundo lo que él quería decir. Estará en la historia por haber derrotado una tiranía”, afirmó la dirigente opositora, que desde hace años encabeza la resistencia contra el chavismo en Venezuela.

Consultada sobre sus próximos pasos, la líder opositora fue contundente: “Mi plan es volver a Venezuela tan pronto como sea posible, donde soy más útil para la causa”.

Según relató, habló con el mandatario estadounidense el mismo día en que se anunció el premio Nobel de la Paz y le expresó el agradecimiento de los venezolanos “por sus esfuerzos en contra de este régimen narcoterrorista, esta estructura criminal y traer a Maduro frente a la Justicia”. También afirmó que, a partir de ese accionar, “Estados Unidos es ahora un país más seguro”.

Machado agregó que le gustaría decirle personalmente a Trump que “este premio para los venezolanos también es para él” y remarcó que “sus esfuerzos fueron importantes para la democracia”.

Advertencia por la represión y definición sobre su regreso al país

La líder opositora denunció que el mensaje del régimen es que “sea detenido cada venezolano que apoya al presidente Trump”, una situación que calificó como “muy alarmante” y que, dijo, “debe ser seguida cuidadosamente”.

Acusó a Delcy Rodríguez de ser “la arquitecta principal de torturas y tráfico de personas”

Machado también apuntó contra Delcy Rodríguez, a quien definió como “la arquitecta principal de torturas y tráfico de personas” y la vinculó con Rusia, China y Cuba.

Además, sostuvo que es “muy rechazada por el pueblo venezolano” y recordó que la oposición “ganó una elección por un gran margen” y que en las primarias obtuvo “más del 92% de los votos”. Finalmente, afirmó que tras la captura de Maduro “se han visto muchas reacciones del pueblo venezolano”.