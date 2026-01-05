Conmoción en Santa Fe por la ejecución de un hombre en la vía pública

Otro crimen sacude la ciudad de Rosario. El hecho se registró en la tarde del domingo. Los atacantes se movilizaban en moto y balearon a la víctima, que fue encontrada ya sin vida en un auto.

Hoy 06:11

Un hombre fue asesinado a balazos en la tarde del domingo en la zona oeste de Rosario, en un ataque que se produjo desde una moto al auto en el que se trasladaba la víctima.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

De acuerdo a lo informado por La Capital de Rosario, la balacera se produjo en Campbell al 2800, en barrio Urquiza, minutos antes de las 19 de este domingo. Personal policial acudió al lugar del hecho, donde testigos indicaron que los atacantes se acercaron con una moto al auto en el que se movilizaba la víctima y dispararon repetidas veces. Los uniformados se encontraron con el hombre fallecido en el interior del vehículo y al menos seis vainas servidas en la calzada.

Personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies) constató el fallecimiento y señaló que el hombre presentaba múltiples heridas de bala en la cabeza.