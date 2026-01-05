Ingresar
Qué pasó un día como hoy: efemérides del 5 de enero

Un repaso de las efemérides del 5 de enero, con nacimientos, estrenos y acontecimientos que dejaron huella en la historia.

Hoy 06:39

El 5 de enero reúne hitos que atraviesan la cultura, la ciencia, la política y la acción humanitaria. Las efemérides de esta fecha ofrecen un panorama variado: nacimientos de figuras influyentes, estrenos teatrales, movilizaciones sociales y avances tecnológicos que marcaron su tiempo. Revisar estos hechos ayuda a situar el presente en su contexto histórico.

Qué pasó un día como hoy en la historia

    1900 – Primer tranvía eléctrico en Buenos Aires, un hito que modernizó el transporte urbano y facilitó el crecimiento porteño.

    1931 – Nace el actor y cineasta estadounidense Robert Duvall, reconocido por papeles emblemáticos en la historia del cine norteamericano.

    1932 – Nace Umberto Eco, filósofo y semiólogo italiano cuya obra marcó la teoría literaria contemporánea relevante.

    1935 – Nace Juan Carlos Puppo, actor y cineasta argentino destacado en teatro y cine nacional con larga trayectoria.

    1938 – Nace Juan Carlos I, rey de España, que hoy conserva un carácter honorífico tras su abdicación.

    1946 – Nace Diane Keaton, actriz y cineasta estadounidense reconocida por su trabajo en el cine de autor y el mainstream.

    1953 – Se estrena Esperando a Godot, de Samuel Beckett, obra emblemática del teatro del absurdo que influyó en generaciones de dramaturgos.

    1968 – En Checoslovaquia comienza la movilización conocida como Primavera de Praga, proceso de reformas políticas y culturales que sería reprimido más tarde.

    1969 – Nace Brian Hugh Warner, quien adoptó el nombre artístico Marilyn Manson y se convirtió en figura controvertida de la música estadounidense.

    1975 – Nace Bradley Cooper, actor, cineasta y músico estadounidense que alcanzó reconocimiento internacional por papeles y producciones de alto perfil.

    1976 – Muere asesinado Malcolm “Mal” Evans, asistente británico que trabajó con The Beatles; su figura se recuerda en la cultura pop y en los estudios sobre la banda.

Revisar el pasado permite comprender mejor el presente porque cada fecha condensó debates, avances y contradicciones. La memoria histórica aporta claves para interpretar cambios culturales, decisiones políticas y trayectorias individuales; sostiene el aprendizaje colectivo y evita la pérdida de referentes que ayudaron a conformar la sociedad actual.

