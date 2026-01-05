Ingresar
La biblioteca Agustín Álvarez retoma su atención al público

Este lunes 5 de enero. Invitan a toda la comunidad a acercarse a la institución en los horarios antes mencionados por cualquier inquietud.

Hoy 06:44

La biblioteca Popular Agustín Álvarez reanuda este lunes 5 de enero su asistencia, después de un breve descanso. La atención se ofrecerá en el horario matutino, de 9 a 11, hasta fin del mes.

Para el mes de febrero se anuncian novedades interesantes, como la concreción de un proyecto denominado "los libros te esperan", para favorecer la concurrencia de personas, de todas las edades, que serán recibidas y asesoradas sobre el material que puede consultarse en sala o disponer de préstamo domiciliario, si son socios. Bueno es recordar que el 6 de diciembre, fecha en que la institución celebró su 99 cumpleaños, dio comienzo el período denominado "camino al centenario", con proyectos que se ejecutarán durante todo el 2026.

Invitan a toda la comunidad a acercarse a la institución en los horarios antes mencionados por cualquier inquietud.

