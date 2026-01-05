Ingresar
Amanda Seyfried asegura que habrá una secuela de “La Asistenta”

La actriz confirmó que la continuación estará basada en “El secreto de la asistenta”, la segunda novela de la trilogía de Freida McFadden.

Hoy 06:49

La actriz Amanda Seyfried afirmó que la película “La asistenta” tendrá una secuela, que estará basada en “El secreto de la asistenta”, la segunda parte de la trilogía de novelas escrita por Freida McFadden. La confirmación fue realizada por la propia intérprete en declaraciones al medio Variety.

“La asistenta”, adaptación cinematográfica de la exitosa novela homónima, tuvo un sólido desempeño en taquilla y una buena recepción por parte del público y la crítica. El filme, con un presupuesto estimado de 35 millones de dólares, ya superó los 100 millones de recaudación, lo que impulsó las expectativas en torno a futuras continuaciones de la historia.

Sydney Sweeney y Amanda Seyfried Sydney Sweeney y Amanda Seyfried

En ese contexto, Seyfried —quien interpreta a Nina Winchester— señaló que, si bien todavía no hubo un anuncio oficial por parte del estudio, la secuela es un hecho. Además, indicó que es probable que participe con una aparición breve, dado que la trama de la segunda novela se centra en el personaje interpretado por Sydney Sweeney, quien comienza a trabajar para una nueva familia. La actriz también mencionó que el personaje de Enzo, interpretado por Michele Morrone, tendrá un rol relevante en el desarrollo de la historia.

Amanda Seyfried Amanda Seyfried

El éxito comercial de “La asistenta” fue destacado como una señal positiva para las producciones de presupuesto medio, un segmento que en los últimos años ha tenido dificultades para competir con grandes superproducciones o filmes de bajo costo.

Por el momento, resta conocer cuándo se oficializará el inicio del rodaje de “El secreto de la asistenta” y si la secuela contará nuevamente con el elenco principal de la primera película.

TEMAS Amanda Seyfried

