ATE convocó hoy a marchar contra la intervención de Estados Unidos en Venezuela

La movilización será este lunes en Plaza Italia, en el barrio porteño de Palermo. “Se creen los dueños del mundo y hay que frenarlos”, dijeron desde el gremio.

Hoy 07:23
ATE

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) convocó para este lunes a una movilización en la Ciudad de Buenos Aires bajo la consigna "Fuera Estados Unidos de América Latina".

La marcha tendrá lugar desde las 17 horas en Plaza Italia, en el barrio porteño de Palermo, y se suma a la ola de repudios tras el operativo militar que culminó con la captura de Nicolás Maduro.

Desde el sindicato liderado por Rodolfo Aguiar, expresaron que la medida es "en defensa de la soberanía y la autodeterminación de los pueblos". Aguiar fue tajante al criticar el accionar de la administración de Donald Trump: “Se creen los dueños del mundo y hay que frenarlos”, sentenció el dirigente estatal, quien calificó la intervención como una violación flagrante del derecho internacional.

Esta convocatoria se da en un clima de creciente conflictividad gremial y social en Argentina. Durante el sábado, diversas organizaciones de izquierda y movimientos sociales ya se habían manifestado frente a la Embajada de Estados Unidos, advirtiendo sobre las consecuencias de un "cambio de régimen" forzado por una potencia extranjera.

Por su parte, el Gobierno de la Ciudad dispuso un refuerzo de seguridad en zonas diplomáticas ante la previsión de nuevas concentraciones durante el inicio de la semana.

