Rihanna volvió a posar en ropa interior y causó furor con su primera campaña tras ser mamá

La cantante volvió a deslumbrar a sus millones de seguidores con una producción de fotos en ropa interior que rápidamente se volvió viral.

Hoy 21:59

Rihanna protagonizó su primera campaña para Savage x Fenty tras convertirse en mamá por tercera vez, en septiembre del año pasado, y causó furor con una sesión inspirada en Afrodita.

Alejada de los escenarios y enfocada en sus exitosas marcas de moda y belleza, la artista barbadense lanzó la nueva colección de San Valentín de Savage x Fenty con una serie de imágenes de alto impacto que compartió en su cuenta oficial de Instagram.

En un set ambientado con columnas griegas cubiertas de hiedra, Rihanna modeló audaces conjuntos de lencería donde el rojo pasión fue el gran protagonista. En las primeras postales lució un corpiño negro con relleno, estampado con rosas rojas y decorado con encaje floral, que combinó con una bata a juego.

Luego, la intérprete de We Found Love cambió el look por un conjunto rojo liso de encaje floral, compuesto por un corpiño armado y ultraescotado con volados, y una bombacha colaless que resaltó su silueta.

El estilismo se completó con una gargantilla de brillantes y un anillo con piedra violeta, además de un beauty look glam: pelo suelto con ondas, raya al costado y maquillaje con delineado cat eye, máscara de pestañas, rubor y gloss.

“Afrodita era una salvaje”, escribió Rihanna en el posteo con el que anunció que la nueva colección ya se encuentra disponible en el sitio web de la marca. En minutos, las imágenes cosecharon millones de likes y comentarios como “Reina por siempre” y “Impresionante”.

Rihanna administra con precisión cada una de sus apariciones públicas y, cada vez que lo hace, logra marcar tendencia. Su última presencia destacada había sido en los Fashion Awards en Nueva York, donde deslumbró junto a su pareja, A$AP Rocky.