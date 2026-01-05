"Sudamérica debe tener cuidado, no me gustaría que una potencia que piense distinto, tire bombas en Buenos Aires y detenga a Milei"

El vicepresidente primero del Superior Tribunal de Justicia Eduardo Lludgar, dialogó con Radio Panorama sobre la intervención de los Estados Unidos en Venezuela y la detención de Nicolás Maduro, hecho que mantiene en vilo a toda la comunidad internacional.

Hoy 09:36

El vicepresidente primero del Superior Tribunal de Justicia, Eduardo Lludgar, expresó su preocupación por la intervención de Estados Unidos en Venezuela y la detención del presidente Nicolás Maduro. En diálogo con Radio Panorama, el magistrado analizó el accionar norteamericano desde una perspectiva constitucional e internacional, y advirtió sobre los posibles precedentes que podría sentar para la región.

Lludgar reconoció que Nicolás Maduro cuenta con una imagen negativa a nivel internacional, con múltiples denuncias y un marcado éxodo de ciudadanos venezolanos. Sin embargo, planteó interrogantes sobre la legitimidad del procedimiento utilizado por Estados Unidos. “Hay que analizar si constitucionalmente estaba legitimado para tomar una decisión unilateral, sin la intervención del Congreso y sin un marco de consenso de la comunidad internacional”, señaló.

En ese sentido, explicó que si bien el presidente de Estados Unidos puede ordenar intervenciones armadas, la facultad de declarar la guerra y financiar operaciones militares corresponde al Congreso, lo que abre un debate sobre la legalidad del accionar. “Más allá de que no exista una declaración formal de guerra, ingresar bombardeando un país no es un hecho menor. Ya se ha verificado que hay muertos civiles”, advirtió.

El magistrado sostuvo que, cuando un presidente actúa con autorización del Congreso, la constitucionalidad del acto es “inobjetable”, pero remarcó que ese no sería el caso si la decisión se toma de manera unilateral. También recordó que Maduro fue denunciado ante tribunales norteamericanos, y comparó la situación con “salir a detener a una persona que no se presenta ante la Justicia”.

Lludgar afirmó que, para muchos venezolanos, la detención de Maduro puede representar un alivio. No obstante, advirtió que “por más loable que sea la finalidad, la intervención es comparable a ejecutar a una persona sin un juicio justo”. En ese marco, subrayó que, desde el derecho internacional, Maduro era el presidente en ejercicio y gozaba de inmunidad diplomática y soberanía, principios que no pueden ser vulnerados sin los mecanismos correspondientes.

Asimismo, recordó que la Carta de las Naciones Unidas establece que este tipo de situaciones deben ser tratadas previamente en el Consejo de Seguridad, del cual Estados Unidos forma parte. “No se puede realizar primero la acción y discutir después, como parece que ocurrirá ahora”, señaló.

Finalmente, Lludgar advirtió sobre las implicancias regionales del hecho. “Sudamérica debe tener cuidado. No me gustaría que una potencia que piense distinto tire bombas en Buenos Aires y detenga a Milei”, expresó. Si bien aclaró que se puede estar a favor o en contra de un presidente, remarcó la necesidad de defender la institucionalidad y el respeto al mandato popular.

En ese contexto, cuestionó la relativización de los conceptos de soberanía y autodeterminación en la actualidad. “He escuchado decir ‘ojalá seamos colonias’, como si Estados Unidos alguna vez hubiera tratado bien a sus colonias. Creo que los países sudamericanos no deben permitir este tipo de acciones”, concluyó.