Un móvil policial terminó en un canal tras una persecución en Córdoba

El patrullero despistó durante el operativo y dos efectivos sufrieron heridas. Los sospechosos lograron huir y se inició una investigación judicial e interna.

Hoy 10:29

Este sábado, dos policías resultaron heridos durante una persecución luego de que el patrullero en el que viajaban cayera a un canal de desagüe. El accidente ocurrió en la ciudad de Bell Ville, en Córdoba.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El hecho se produjo cuando un móvil de la Departamental Unión fue alertado de una situación con un auto Chevrolet Onix que trasladaba a varios sospechosos por caminos rurales de las afueras de Bell Ville.

Debido a esto, dos policías comenzaron un “seguimiento controlado”, según informaron fuentes oficiales a La Voz del Interior.

Durante la persecución, la conductora del patrullero Fiat Cronos perdió el control por causas que aún se desconocen. El auto derrapó y desbarrancó, terminando dentro de una zanja que se usa como canal de desagüe.

Tras el accidente, llegaron al lugar los Bomberos Voluntarios de Bell Ville para rescatar y trasladar a los efectivos a un centro de salud. Ambos resultaron heridos con golpes leves y se encuentran fuera de peligro.

La Justicia abrió una investigación para dar con los presuntos delincuentes, quienes escaparon sin dejar rastro. En paralelo, se inició un sumario interno contra los policías para determinar responsabilidades en el accidente.