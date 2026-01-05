Santa Fe: una patota atacó con un arma blanca a una adolescente de 15 años

La víctima sufrió lesiones graves y su entorno asegura que el ataque fue el resultado de un largo hostigamiento. Reclaman respuestas judiciales.

Hoy 10:44

Un brutal ataque a una adolescente de 15 años conmocionó en las últimas horas a la localidad santafesina de San Cristóbal. La víctima fue interceptada en la calle por un grupo de cinco personas que la acorraló y la agredió con cuchillos.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

“La venían hostigando desde hacía meses, con bullying, amenazas y persecuciones constantes”, denunció su mamá, Luciana, en diálogo con El Tres. Pero, aunque la familia ya había advertido sobre esta situación, nadie intervino.

Violencia juvenil

El hecho, que ocurrió cerca de las 21 del 1° de enero cuando la joven salió de su casa para ir al kiosco, fue el desenlace de un verdadero calvario que venía soportando tanto en la vía pública como en las redes sociales. “La querían matar”, aseguró la madre.

Según relató la mamá de la adolescente, un grupo formado por dos varones y tres mujeres la rodeó cuando ella se dirigía al negocio del barrio. Todos estaban armados con cuchillos y la atacaron directamente en la cara.

“La intención principal era cortarle el cuello. La querían matar”, insistió la mujer, que además remarcó que su hija pidió ayuda en el kiosco, pero no la auxiliaron. “Le cerraron la ventana. La dejaron sola frente a cinco personas”, apuntó.

Fueron los gritos y la rápida reacción de los vecinos lo que evitó una tragedia mayor. La víctima fue trasladada de urgencia al Hospital de San Cristóbal y después derivada a Rafaela, donde recibió atención especializada.

Ahora está fuera de peligro, pero deberá ser evaluada por un cirujano estético por las heridas que le dejaron en la cara.