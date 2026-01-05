Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 05 ENE 2026 | 28º
X
Locales

Un sismo de magnitud 4,1 se sintió en el norte de Santiago del Estero

El movimiento telúrico ocurrió este lunes a las 10.41 y tuvo epicentro en Nueva Esperanza.

Hoy 11:21
Sismo Nueva Esperanza

Un sismo de magnitud 4,1 se produjo este lunes por la mañana y tuvo epicentro en el norte de Santiago del Estero, según información oficial del Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES).

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El movimiento telúrico ocurrió exactamente a las 10:41 y su epicentro fue localizado a 171 kilómetros al norte de la ciudad de Santiago del Estero, 106 kilómetros al noreste de San Miguel de Tucumán y 13 kilómetros al sudoeste de la localidad de Nueva Esperanza.

De acuerdo con el reporte oficial, el sismo tuvo una profundidad de 10 kilómetros, lo que explica que haya sido percibido por algunos vecinos, sin que se registraran por el momento daños materiales ni personas afectadas.

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. El tiempo para este lunes 5 de enero en Santiago del Estero: anuncian una jornada agradable con una máxima de 32º
  2. 2. Le robaron $300 mil y prendas de marca a un vendedor ambulante durante el Festival de Añatuya
  3. 3. Inseguridad en Añatuya: vecinos redujeron a un ladrón y la Policía detuvo a otro tras un insólito robo
  4. 4. Caída de Maduro: cómo impactará en el dólar, las bolsas, los bonos y el precio de los commodities
  5. 5. Un montañista ruso murió al intentar llegar a la cima del Aconcagua y se convirtió en la primera víctima de la temporada
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT