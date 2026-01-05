Un sismo de magnitud 4,1 se sintió en el norte de Santiago del Estero

El movimiento telúrico ocurrió este lunes a las 10.41 y tuvo epicentro en Nueva Esperanza.

Hoy 11:21

Un sismo de magnitud 4,1 se produjo este lunes por la mañana y tuvo epicentro en el norte de Santiago del Estero, según información oficial del Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES).

El movimiento telúrico ocurrió exactamente a las 10:41 y su epicentro fue localizado a 171 kilómetros al norte de la ciudad de Santiago del Estero, 106 kilómetros al noreste de San Miguel de Tucumán y 13 kilómetros al sudoeste de la localidad de Nueva Esperanza.

De acuerdo con el reporte oficial, el sismo tuvo una profundidad de 10 kilómetros, lo que explica que haya sido percibido por algunos vecinos, sin que se registraran por el momento daños materiales ni personas afectadas.