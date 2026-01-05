Ingresar
Buscan intensamente a Bruno, desaparecido en el barrio Virgen de Guadalupe

Salió de su casa el domingo por la tarde y no regresó. Su familia atraviesa horas de profunda angustia y pide colaboración para dar con su paradero.

Hoy 11:39
Bruno

La familia de Bruno vive momentos de gran desesperación tras su desaparición, ocurrida el domingo 4 de enero en el barrio Virgen de Guadalupe, en la ciudad Capital.

Según indicaron sus allegados, Bruno salió de su domicilio alrededor de las 17 horas y desde entonces no se volvió a tener noticias sobre él. La situación genera una profunda preocupación, ya que se encuentra bajo tratamiento médico por una afección en la piel, lo que vuelve urgente su localización.

Ante la falta de novedades, la familia solicita la colaboración de los vecinos. Cualquier persona que lo haya visto o tenga información puede comunicarse de manera inmediata a los siguientes números: 385 5069632, o 385 6102965 (Fabiana Luna).

TEMAS Mascotas perdidas

