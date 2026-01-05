Problemas para Gallardo: Armani y Acuña encendieron las alarmas en el entrenamiento de River

Mientras el arquero sufrió una lesión muscular en el gemelo derecho, el lateral padeció un traumatismo en un dedo del pie izquierdo.

Hoy 11:42

La pretemporada de River en San Martín de los Andes cerró el domingo con una cuota de preocupación para Marcelo Gallardo. En el entrenamiento vespertino de doble turno, el cuerpo técnico recibió dos noticias que alteraron la planificación inicial de los trabajos.

El primero en encender las alarmas fue Franco Armani. El arquero de 39 años sufrió una lesión muscular en el gemelo derecho, que lo obligó a interrumpir la práctica. El diagnóstico preliminar indica una inactividad de al menos tres semanas, un plazo que coincide con el debut del Millonario en el Torneo Apertura ante Barracas Central, por lo que su presencia en el estreno oficial del 2026 está seriamente comprometida.

La situación del capitán se da en un contexto particular, ya que Jeremías Ledesma y Ezequiel Centurión siguen de cerca la evolución del experimentado guardavallas, a la espera de una definición sobre quién ocupará el arco si Armani no llega en condiciones.

El otro futbolista que terminó con molestias fue Marcos Acuña. El lateral izquierdo finalizó el entrenamiento con un fuerte dolor en uno de los dedos del pie. Se trata de un traumatismo en el dedo gordo del pie izquierdo, producto de un pisotón arrastrado desde la competencia oficial. Según las primeras evaluaciones, no sería una lesión de gravedad, aunque es una molestia que reaparece en determinados momentos.

El panorama de Acuña coincide además con la inminente llegada de Matías Viña, quien este domingo se realizó la revisión médica para convertirse en refuerzo y sumarse al plantel en la pretemporada. Dos contratiempos que obligan a Gallardo a ajustar piezas en pleno arranque del trabajo físico.