Para Monteoliva, la caída de Maduro “marca un antes y un después en la lucha contra el narcotráfico”

La ministra de Seguridad aseguró que se reforzaron los controles fronterizos y de aeropuertos para prevenir la llegada de personas ligadas al presidente venezonalo.

Hoy 12:00

La ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, aseguró que la detención en Estados Unidos de Nicolás Maduro marca “un antes y un después” en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo, y anticipó que la Argentina ha reforzado “todas sus fronteras” tras lo sucedido en Venezuela.

“La detención de Maduro marca un antes y un después, no solo para Venezuela, sino para toda la región, porque nadie escapa al crimen organizado ni a la transnacionalización del delito, y toda la región está afectada”, dijo Monteoliva en diálogo con La Nación+.

Para la funcionaria, la detención de Maduro “en un operativo sin precedentes”, abre las puertas “a un proceso de transición para que Venezuela recobre la democracia” y se ponga fin al accionar “de estas organizaciones criminales como el Cartel de los Soles y el Tren de Aragua”.

La ministra, según pudo confirmar la Agencia Noticias Argentinas, puso de relieve además “el apoyo y el acompañamiento del Gobierno argentino” a la lucha “contra el narcotráfico y el terrorismo”.

“Esto es un eje fundamental y una decisión política estratégica del presidente Javier Milei, y (en el Gobierno) estamos todos alineados trabajando en una misma dirección con un mismo objetivo, que es tener una Argentina mucho más segura y por eso la relevancia de trabajar en las fronteras”, subrayó.

Recalcó que la Argentina ha reforzado en los últimos días sus controles fronterizos y de aeropuertos, porque “en situaciones como estas lo importante es anticiparnos y prevenir”, y aseguró que desde su ministerio ya se venía trabajando “sobre una lista de personas vinculadas al régimen de Maduro”.

“Estamos reforzando controles fronterizos y en todos los aeropuertos, con un patrullaje de Gendarmería en todas nuestras fronteras”, dijo Monteoliva y añadió que se ha puesto énfasis sobre listas de personas “que han cometido delitos atroces en Venezuela, para que no puedan ingresar a nuestro país”.