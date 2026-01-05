Para Monteoliva, la caída de Maduro “marca un antes y un después en la lucha contra el narcotráfico”

La ministra de Seguridad aseguró que se reforzaron los controles fronterizos y de aeropuertos para prevenir la llegada de personas ligadas al presidente venezonalo.
La ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, aseguró que la detención en Estados Unidos de Nicolás Maduro marca “un antes y un después” en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo, y anticipó que la Argentina ha reforzado “todas sus fronteras” tras lo sucedido en Venezuela.
“La detención de Maduro marca un antes y un después, no solo para Venezuela, sino para toda la región, porque nadie escapa al crimen organizado ni a la transnacionalización del delito, y toda la región está afectada”, dijo Monteoliva en diálogo con La Nación+.
Para la funcionaria, la detención de Maduro “en un operativo sin precedentes”, abre las puertas “a un proceso de transición para que Venezuela recobre la democracia” y se ponga fin al accionar “de estas organizaciones criminales como el Cartel de los Soles y el Tren de Aragua”.
La ministra, según pudo confirmar la Agencia Noticias Argentinas, puso de relieve además “el apoyo y el acompañamiento del Gobierno argentino” a la lucha “contra el narcotráfico y el terrorismo”.
“Esto es un eje fundamental y una decisión política estratégica del presidente Javier Milei, y (en el Gobierno) estamos todos alineados trabajando en una misma dirección con un mismo objetivo, que es tener una Argentina mucho más segura y por eso la relevancia de trabajar en las fronteras”, subrayó.
Recalcó que la Argentina ha reforzado en los últimos días sus controles fronterizos y de aeropuertos, porque “en situaciones como estas lo importante es anticiparnos y prevenir”, y aseguró que desde su ministerio ya se venía trabajando “sobre una lista de personas vinculadas al régimen de Maduro”.
“Estamos reforzando controles fronterizos y en todos los aeropuertos, con un patrullaje de Gendarmería en todas nuestras fronteras”, dijo Monteoliva y añadió que se ha puesto énfasis sobre listas de personas “que han cometido delitos atroces en Venezuela, para que no puedan ingresar a nuestro país”.