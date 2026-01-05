La UNSE informó el cronograma y las modalidades de los Cursos de Ingreso 2026

La Universidad Nacional de Santiago del Estero dio a conocer el cronograma oficial de los Cursos de Ingreso 2026, con el detalle de plazos de inscripción, fechas de inicio y modalidades de cursado para sus cinco unidades académicas.
Desde la institución señalaron que la información ya se encuentra disponible para los aspirantes a carreras de grado y pregrado, quienes podrán consultar los requisitos específicos de cada Facultad y realizar los trámites de preinscripción dentro de los plazos establecidos, con el objetivo de facilitar el acceso a la educación superior.
HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO
Cronograma por unidad académica
Facultad de Agronomía y Agroindustrias
Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías
Facultad de Ciencias Forestales
Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud
Facultad de Ciencias Médicas
Consultas presenciales y preinscripción general
La UNSE informó que la atención presencial para consultas en las sedes de cada Facultad se retomará en las siguientes fechas:
Para iniciar el trámite de preinscripción general, los aspirantes deberán ingresar al sistema SIU Guaraní a través del siguiente enlace:
https://preinscripcion.guarani.unse.edu.ar/unse/
Desde la casa de estudios recomendaron a los interesados verificar la información específica de cada unidad académica y cumplir con los plazos establecidos para asegurar su inscripción.