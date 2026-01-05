La UNSE informó el cronograma y las modalidades de los Cursos de Ingreso 2026

La Universidad Nacional de Santiago del Estero dio a conocer el cronograma oficial de los Cursos de Ingreso 2026, con el detalle de plazos de inscripción, fechas de inicio y modalidades de cursado para sus cinco unidades académicas.

Hoy 12:12

Desde la institución señalaron que la información ya se encuentra disponible para los aspirantes a carreras de grado y pregrado, quienes podrán consultar los requisitos específicos de cada Facultad y realizar los trámites de preinscripción dentro de los plazos establecidos, con el objetivo de facilitar el acceso a la educación superior.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Cronograma por unidad académica

Facultad de Agronomía y Agroindustrias

Modalidad: Presencial. Quienes no cursen en turno mañana podrán rendir exámenes por la tarde.

Presencial. Quienes no cursen en turno mañana podrán rendir exámenes por la tarde. Inscripción: Hasta el 16 de marzo de 2026.

Hasta el 16 de marzo de 2026. Inicio del curso: 26 de enero de 2026.

26 de enero de 2026. Más información: https://estudiaenlafaya.com.ar/

Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías

Modalidad: Virtual asincrónica, con evaluación integradora presencial.

Virtual asincrónica, con evaluación integradora presencial. Inscripción: Hasta el 2 de febrero de 2026.

Hasta el 2 de febrero de 2026. Inicio del curso: 2 de febrero de 2026.

2 de febrero de 2026. Más información: https://fce.unse.edu.ar/?q=ingreso

Facultad de Ciencias Forestales

Modalidad: Presencial de lunes a jueves, con actividades de ambientación obligatorias los viernes.

Presencial de lunes a jueves, con actividades de ambientación obligatorias los viernes. Inscripción: Hasta el 9 de febrero de 2026.

Hasta el 9 de febrero de 2026. Inicio del curso: 13 de febrero de 2026.

13 de febrero de 2026. Más información: https://fcf.unse.edu.ar/index.php/preinscripcion-ingreso/

Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud

Modalidad: Presencial/virtual, con cumplimiento de requisitos por módulo.

Presencial/virtual, con cumplimiento de requisitos por módulo. Inscripción: Del 26 de enero al 3 de febrero de 2026.

Del 26 de enero al 3 de febrero de 2026. Inicio del curso: 9 de febrero de 2026.

9 de febrero de 2026. Más información: https://fhu.unse.edu.ar/ingreso/cronograma_ing.html

Facultad de Ciencias Médicas

Modalidad: Virtual asincrónica, con aprendizaje autónomo en la plataforma de la FCM y evaluación presencial.

Virtual asincrónica, con aprendizaje autónomo en la plataforma de la FCM y evaluación presencial. Nota: La inscripción para esta Facultad finalizó en diciembre de 2025.

La inscripción para esta Facultad finalizó en diciembre de 2025. Inicio del curso: 9 de febrero de 2026.

9 de febrero de 2026. Más información: https://www.fcm.unse.edu.ar/index.php/ingreso-2026



Consultas presenciales y preinscripción general

La UNSE informó que la atención presencial para consultas en las sedes de cada Facultad se retomará en las siguientes fechas:

Facultad de Agronomía y Agroindustrias: a partir del 26 de enero.

a partir del 26 de enero. Facultades de Exactas, Forestales, Humanidades y Ciencias Médicas: a partir del 2 de febrero.

Para iniciar el trámite de preinscripción general, los aspirantes deberán ingresar al sistema SIU Guaraní a través del siguiente enlace:

https://preinscripcion.guarani.unse.edu.ar/unse/

Desde la casa de estudios recomendaron a los interesados verificar la información específica de cada unidad académica y cumplir con los plazos establecidos para asegurar su inscripción.