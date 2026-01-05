Ingresar
En busca de votos, Santilli sale a recorrer diez provincias por la reforma laboral

El Gobierno apuesta al diálogo con gobernadores y legisladores para destrabar el tratamiento del proyecto en el Congreso.

Hoy 13:47

Este miércoles, Diego Santilli viajará a Chubut para reunirse con el gobernador Ignacio Torres.

Su visita dará comienzo a la gira que organizó para enero, en donde tiene planeado visitar otras nueve provincias para conseguir los votos necesarios para aprobar la reforma laboral.

En la lista de jefes provinciales que recibirán al ministro del Interior aparecen aquellos dialoguistas que ya han apoyado al oficialismo para aprobar distintas leyes en el Congreso.

Entre ellos, figuran Raúl Jalil (Catamarca), Leandro Zdero (Chaco), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Gustavo Sáenz (Salta), Hugo Passalacqua (Misiones), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Carlos Sadir (Jujuy), Alfredo Cornejo (Mendoza), Alberto Weretilneck (Río Negro) y Marcelo Orrego (San Juan).

