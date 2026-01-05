Ingresar
Las Termas: delincuentes ingresaron a un maxikiosco céntrico y se llevaron fiambres, alcohol y cigarrillos

El ilícito ocurrió durante la madrugada del domingo sobre calle San Martín al 800.

Hoy 14:36

Un importante robo fue denunciado durante la madrugada del domingo en un maxikiosco ubicado en pleno centro de la ciudad de Las Termas de Río Hondo, donde delincuentes se llevaron mercadería variada tras violentar el local.

El hecho ocurrió en un comercio situado sobre calle San Martín al 800, propiedad de Juan Maximiliano Álvarez, quien al ingresar al negocio advirtió un marcado desorden y la faltante de numerosos productos.

De acuerdo con la denuncia, los autores del ilícito sustrajeron una horma de jamón, una horma de salame, alrededor de cuarenta atados de cigarrillos, diez botellas de bebidas alcohólicas y una caja completa de alfajores, todos elementos destinados a la venta.

El damnificado manifestó ante los efectivos policiales que cuenta con sospechas sobre posibles autores del robo, aportando datos que ya fueron puestos a disposición de la investigación.

La causa quedó en manos de personal de la Comisaría Comunitaria Nº 50, con intervención del fiscal coordinador Dr. Ignacio Guzmán, quien dispuso la continuidad de las actuaciones y las diligencias correspondientes para esclarecer el hecho.

