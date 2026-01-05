Manchester United echó al entrenador Ruben Amorim y Alejandro Garnacho lo celebró en las redes

El DT fue el principal responsable de que el delantero argentino forzara su pase al Chelsea. Lo había apartado del equipo tras una discusión.

Hoy 15:02

Alejandro Garnacho celebró en las redes sociales el despido de Ruben Amorim como entrenador del Manchester United, a catorce meses de su llegada a Old Trafford y luego de una de las peores campañas en la historia del club inglés.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El futbolista argentino, que había protagonizado un duro cruce con el entrenador portugués, le dio like a una publicación del periodista Fabrizio Romano, quien había adelantado la decisión de la dirigencia de los Diablos Rojos.

La relación entre Garnacho y Amorim terminó de la peor manera. El DT lo separó del plantel y prácticamente lo empujó a buscar una salida, que finalmente se concretó con su traspaso al Chelsea. El conflicto estalló tras una crítica pública del argentino luego de perder la final de la Europa League ante Tottenham, situación que selló la ruptura definitiva.

Amorim llegó al United en noviembre de 2024 y los números de su ciclo fueron contundentes. El equipo finalizó la temporada 2024/25 en el 15º puesto de la Premier League, la peor ubicación desde 1974. Además, ganó apenas 24 de 63 partidos, con un 38% de efectividad, uno de los registros más bajos del club en la era post Sir Alex Ferguson.

“Es el momento adecuado para efectuar un cambio. Esto dará al equipo una mejor oportunidad de lograr el mejor puesto posible en la Premier League”, explicó el club en su comunicado oficial.

Por último, el Manchester United informó que el exjugador Darren Fletcher se hará cargo de manera interina y estará en el banco el miércoles, cuando el equipo enfrente al Burnley por la 21ª fecha del campeonato inglés.