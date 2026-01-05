“El mayor miedo es ver al pueblo enfrentado con su propio pueblo”

Fani Bonilla, venezolana radicada en Santiago del Estero, expresó su profunda preocupación por la división social que atraviesa su país y por la incertidumbre que viven sus familiares en medio del conflicto.

En comunicación telefónica con Noticiero 7, Fani Bonilla compartió un crudo testimonio sobre la realidad que hoy vive Venezuela y el impacto que los últimos acontecimientos generan en la población civil.

La entrevistada regresó recientemente al país luego de haber estado en territorio venezolano, donde aún reside toda su familia.

“Han sido días larguísimos, de muchísima incertidumbre y silencio internacional”, expresó Bonilla, quien confesó haber recibido la noticia de manera totalmente inesperada durante la madrugada del sábado. Según relató, la situación tomó por sorpresa a muchas familias que no imaginaban una escalada de violencia de tal magnitud.

Fani remarcó que, más allá de las diferencias políticas, el foco debe estar puesto en el aspecto humano del conflicto. “Las bombas que cayeron no fueron contra un dirigente o un color político, fueron contra venezolanos, sin distinción. Ahí había civiles, familias, hogares destruidos”, sostuvo con firmeza.

Desde Santiago del Estero, mantiene contacto permanente con sus familiares y amigos en Venezuela, quienes —según describió— viven momentos de total desconcierto. “La gente está perpleja, tratando de entender qué pasó y qué va a pasar. Muchos recién ahora dimensionan lo que significa una guerra y su impacto real”, señaló.

Bonilla advirtió además sobre el peligro de la fragmentación social: “Hoy hay bandos enfrentados, familias divididas, pueblo contra pueblo. Eso es lo que más duele y lo que más miedo genera”. En ese sentido, expresó su preocupación por la soberanía del país y por el futuro inmediato de la población.

Finalmente, dejó un mensaje contundente: “Venezuela no merece lo que está pasando. No estamos preparados para soportar una guerra ni el ataque de una potencia armada. Hay demasiadas víctimas inocentes y una herida muy profunda que va a costar sanar”.

El testimonio de Fani Bonilla refleja la angustia de miles de venezolanos dentro y fuera del país, que observan con temor e incertidumbre el desarrollo de una crisis que sigue abierta y sin un horizonte claro.