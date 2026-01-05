Boca confirmó sus dos amistosos de pretemporada con una gran noticia para sus socios

A tres días del inicio de la pretemporada en el predio de Ezeiza, Boca Juniors acordó sus dos partidos amistosos previos al arranque del Torneo Apertura. El Xeneize enfrentará a Millonarios de Colombia en La Bombonera y luego se medirá ante Nacional de Uruguay en San Nicolás.

El primer compromiso será ante el conjunto colombiano el miércoles 14 de enero en el estadio Alberto J. Armando. Para este encuentro, el club dispuso que el 50% de la tribuna popular esté destinado a socios adherentes, una medida celebrada por quienes tienen menos posibilidades de asistir durante la competencia oficial. Millonarios, además, tendrá otro cruce de jerarquía en la pretemporada, ya que jugará frente a River el domingo 11 de enero en el Campus de Maldonado, Uruguay.

El segundo amistoso se disputará el domingo 18 de enero ante Nacional, en el Estadio San Nicolás de los Arroyos, un escenario ya conocido para Boca. Allí, el Xeneize jugó el verano pasado frente a Juventude de Brasil, y recientemente fue sede del Trofeo de Campeones que ganó Estudiantes ante Platense. El último antecedente entre Boca y el Bolso fue en los octavos de final de la Copa Libertadores 2023, serie que terminó 2-2 en el global y se definió por penales a favor del conjunto de la Ribera.

Por el momento, no hay horarios confirmados, aunque se estima que ambos encuentros se jugarán en horario nocturno debido a las altas temperaturas del verano. En los próximos días, Boca informará por sus canales oficiales cómo será la venta de entradas y los valores.

Estos amistosos llegarán en un contexto de mercado de pases sin refuerzos confirmados. La dirigencia mantiene negociaciones abiertas por Marino Hinestroza y Alexis Cuello, aunque ambas operaciones continúan trabadas. En medio de ese impasse, el extremo colombiano volvió a llamar la atención con un sugestivo mensaje en redes: “¿Me mocharon?”.

Cabe recordar que Boca hará su debut oficial en el Torneo Apertura el último fin de semana de enero, cuando reciba a Deportivo Riestra en La Bombonera. Si bien aún no hay día ni horario confirmados, el estreno podría darse el domingo 25, en la tarde-noche.