Milei cedió el control de un yacimiento de oro a Catamarca tras el apoyo al Presupuesto

El traspaso se formalizó por decreto y dejó a la provincia con el 60% de participación; la UNT mantiene el 40%.

Hoy 17:12

El Gobierno oficializó la retirada del Estado Nacional del control de Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD) y cedió la administración de la empresa a la provincia de Catamarca. La decisión responde a un pedido del gobernador Raúl Jalil, figura clave en el Congreso para ordenar mayorías en ambas cámaras y garantizar la aprobación del Presupuesto y de la Ley de Inocencia Fiscal en las sesiones extraordinarias.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La medida quedó establecida mediante un decreto publicado este lunes en el Boletín Oficial, que modificó la ley constitutiva de YMAD y alteró su esquema societario. A partir de ahora, Catamarca concentra el 60% de participación, mientras que la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) conserva el 40%.

El decreto, firmado por el presidente Javier Milei junto al gabinete, reemplaza los artículos centrales de la Ley 14.771. Desde ahora, el directorio y la presidencia del ente minero dejarán de ser designados por el Poder Ejecutivo nacional y pasarán a estar en manos de la provincia, que asume la representación mayoritaria y el control operativo y estratégico.

El traspaso se concretó luego de un acuerdo conciliatorio alcanzado el 15 de diciembre de 2025 entre la Nación, Catamarca y la Universidad Nacional de Tucumán. Ese entendimiento puso fin a disputas históricas por la propiedad y el mando de YMAD, una compañía creada en 1959 para explorar los yacimientos de Agua de Dionisio, en Belén, una región clave para la minería metálica del país. Por el momento, sin embargo, la producción de oro en el lugar es limitada.

En el plano político, la decisión consolida la posición de Jalil como interlocutor privilegiado de la Casa Rosada en la negociación de leyes sensibles. Su bancada aportó votos determinantes tanto para el Presupuesto 2025 como para la Ley de Inocencia Fiscal.

El gobernador también resultó decisivo para que el oficialismo lograra la primera minoría en Diputados. Más allá de los acuerdos con aliados y ex PRO, la salida de tres legisladores catamarqueños del bloque peronista dejó a Unión por la Patria relegada a la segunda minoría.

Durante meses, Jalil insistió en que la transferencia total de YMAD era necesaria para aumentar la autonomía provincial sobre los recursos mineros. Según planteó su administración, la presencia del Estado nacional dentro del organismo dificultaba la puesta en marcha de nuevos proyectos de inversión y de desarrollo productivo.

La decisión se alinea con la política general del Ejecutivo, orientada a achicar el Estado y recortar gastos, bajo el argumento de que existen empresas públicas o mixtas que ya no requieren intervención nacional directa.

Con su publicación en el Boletín Oficial, la resolución ya se encuentra vigente y abre una nueva etapa para YMAD. Desde ahora, la provincia tendrá la posibilidad de vincularse de manera más directa con proyectos de exploración, explotación y comercialización de minerales.

Si bien en el yacimiento actualmente funciona una explotación de oro de escala reducida, la importancia del activo no se limita a la producción: también es relevante por la titularidad de las tierras que abarca la zona, un factor estratégico para el futuro del sector.