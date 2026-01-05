Jacomy y Sanz, los argentinos en el podio de la Etapa 2 del Rally Dakar 2026

La Etapa 2 del Rally Dakar 2026, disputada en Arabia Saudita, tuvo una destacada actuación argentina en la división Challenger, con Bruno Jacomy y Augusto Sanz subiendo al podio tras una jornada exigente que unió Yanbu con Alula.

El tramo cronometrado, de 400 kilómetros, presentó más piedras de las informadas por la organización, lo que provocó pinchaduras y retrasos en varios vehículos. Aun así, dos representantes nacionales lograron sobresalir en un contexto complejo.

El mendocino Bruno Jacomy fue el gran protagonista al ganar la Etapa 2 como navegador del vehículo conducido por el chileno Lucas del Río. Por su parte, el bonaerense Augusto Sanz finalizó tercero, acompañado por la sudafricana Puck Klaassen, completando un día positivo para la bandera argentina.

Con un tiempo de 4 horas y 26 minutos, la dupla Del Río–Jacomy escaló al tercer puesto de la general, que sigue liderada por los argentinos David Zille y Sebastián Cesana. El binomio albiceleste, ganador de la Etapa 1, concluyó cuarto en esta segunda jornada y se mantiene al frente del clasificador.

Distinta fue la suerte de los campeones defensores de Challenger, Nicolás Cavigliasso y Valentina Pertegarini, quienes sufrieron pinchaduras por el exceso de piedras y terminaron décimos en la etapa, cayendo al sexto lugar de la general.

En Motos, el salteño Luciano Benavides finalizó séptimo tras un problema con la cubierta trasera, que complicó su arribo al final del parcial. La etapa fue ganada por el australiano Daniel Sanders, campeón defensor.

En Side by Side, el argentino Manuel Andújar culminó 14° en una jornada que tuvo como vencedor al portugués Gonçalo Guerreiro, seguido por el belga Vayssade Florent y el francés Xavier De Soultrait.

Por último, en Autos, la Etapa 2 quedó en manos del estadounidense Seth Quintero, escoltado por el sudafricano Henk Lategan y el saudí Yazzed Al-Rajhi, campeón defensor. En Camiones, el triunfo fue para el neerlandés Gert Huzink, con Zala Vaidotas y Martin Macik completando el podio.