El tiempo para este lunes 19 de enero en Santiago del Estero: anuncian una máxima de 30º y probables chaparrones en la mañana

El Servicio Meteorológico Nacional prevé una jornada inestable, con lluvias durante la madrugada y la mañana, cielo mayormente nublado por la tarde y la noche, y temperaturas que oscilarán entre los 21 y 30 grados.

Hoy 01:26

Luego de un domingo marcado por intensas lluvias, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa que este lunes continuará la inestabilidad en Santiago del Estero. Según el informe oficial, se espera una temperatura mínima de 21° y una máxima de 30°, con probabilidades de tormentas aisladas durante la madrugada y chaparrones en horas de la mañana.

Con el correr del día, las condiciones tenderán a mejorar levemente, ya que se prevé cielo mayormente nublado durante la tarde y la noche, sin lluvias significativas, aunque con un ambiente húmedo y cálido.

En tanto, de acuerdo al pronóstico extendido, el martes llegaría con un mejoramiento del tiempo, ya que no se esperan precipitaciones. La jornada se presentará con cielo parcialmente nublado, una máxima de 30° y una mínima de 20°.

Recuerda que puedes seguir todas las alternativas climáticas a través de los datos de nuestra estación meteorológica propia haciendo clic aquí.

