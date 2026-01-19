Hombre murió durante una reunión familiar y hallaron cocaína entre sus pertenencias

El fallecimiento ocurrió en el barrio Mosconi; la víctima se descompensó de manera repentina y la Justicia ordenó una autopsia para determinar la causa de muerte.

Hoy 06:49

Un trágico hecho conmocionó al barrio Mosconi en las últimas horas, cuando un hombre de 52 años falleció de manera repentina en medio de una reunión familiar. El episodio motivó la intervención del personal policial, sanitario y judicial, que inició actuaciones para esclarecer las causas del deceso.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El procedimiento se llevó a cabo en un domicilio ubicado en calle Pablo VI Nº 316, donde los efectivos entrevistaron a un vecino que relató que todo ocurrió mientras compartían un encuentro familiar. Según su testimonio, minutos antes de la llegada de las autoridades, uno de los presentes comenzó a sentirse mal, se descompensó y cayó al suelo sin poder recuperarse.

La víctima fue identificada como Ramón Erasmo Lescano, de 52 años. De inmediato se solicitó asistencia médica y una ambulancia del servicio SEASE ECO 3 llegó al lugar. La paramédica examinó al hombre y confirmó que ya no presentaba signos vitales. Más tarde, el Médico de Policía, Dr. Gonzalo Fernández, realizó una primera evaluación y recomendó la realización de una autopsia para determinar con precisión la causa de la muerte.

Durante la requisa de las prendas del fallecido, el personal policial encontró un envoltorio de plástico blanco, cuyo contenido fue sometido a un test químico. El análisis arrojó resultado positivo para cocaína, con un peso total de 1,82 gramos.

Las actuaciones quedaron bajo supervisión judicial, mientras se aguardan los resultados de la autopsia para avanzar en la investigación.