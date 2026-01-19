Recibió una descarga fatal cuando manipulaba una conexión clandestina a la red de baja tensión

El fallecido, identificado como Gregorio Ruiz, de 71 años, sufrió una descarga eléctrica mientras trabajaba sobre un cableado irregular conectado a una línea de baja tensión.

Un vecino de La Invernada Sur, en el departamento Figueroa, perdió la vida tras recibir una descarga eléctrica mientras manipulaba una conexión clandestina que abastecía de energía a su vivienda.

El episodio ocurrió cerca de las 11.30 de la mañana de ayer. Según se informó, Gregorio Ruiz, de 71 años, fue encontrado por sus familiares a unos 30 metros de su domicilio, tendido en el suelo e inconsciente.

De inmediato, su hijo lo trasladó al hospital local, donde los médicos confirmaron su fallecimiento y establecieron que la causa fue una electrocución. El joven declaró que su padre había salido minutos antes para reemplazar un cable subterráneo conectado de forma irregular a la línea de baja tensión que pasa cerca de la vivienda, según consta en la investigación fiscal.

Tras tomar conocimiento del hecho, la fiscal Belkis Alderete, representante del Ministerio Público, ordenó el inicio de una investigación sumarial y dispuso la intervención de peritos de Criminalística para realizar las tareas correspondientes en el lugar donde fue hallada la víctima.

Además, se solicitó el traslado del cuerpo a la morgue judicial para su examen por el médico forense, y se tomaron declaraciones testimoniales a familiares y vecinos con el fin de esclarecer las circunstancias del caso.