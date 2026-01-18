Aumentan a 39 los muertos y hay más de 100 heridos por el choque de trenes en el sur de España

Ocurrió en la región de Andalucía, cerca de Córdoba, cuando una formación que iba de Málaga a Madrid descarriló, cruzó otra vía, y chocó con otro tren que iba a Huelva.

Dos trenes de alta velocidad descarrilaron este domingo en España cerca de la localidad de Adamuz (Córdoba), en Andalucía. El accidente, que tuvo su origen cuando una de las formaciones se salió de la vía y chocó contra la otra que circulaba en sentido contrario, causó al menos 39 muertos -uno de ellos era uno de los maquinistas-, y 152 heridos, 30 de ellos hospitalizados en grave estado de salud, según confirmó el Ministerio del Interior y la TV española. Entre ambos trenes había 484 personas.

El accidente se produjo a las 19:45 hora de España. Varias horas después seguían los trabajos de rescate y las autoridades anticipaban que la cifra de víctimas fatales, lamentablemente, podía subir. Por la noche, contabilizaban 21 muertos, pero a primera hora de la mañana, el Ministerio del Interior confirmó que el número había ascendido a 39.

Desde entonces, se activaron todos los protocolos de emergencia para asistir a las víctimas y rescatar a quienes permanecían atrapadas dentro de las formaciones siniestradas bajo una cerrada noche. Debido al incidente, en tanto, se interrumpió el servicio ferroviario entre Madrid y Andalucía hasta nuevo aviso.

Lugar del descarrilamiento y choque de trenes de alta velocidad

El operador de infraestructuras ferroviarias español, Adif, anunció que un tren de la empresa Iryo con destino a la estación de Madrid Puerta de Atocha descarriló, cruzó otra vía y chocó con una formación Alvia de Renfe que iba hacia Huelva, lo que provocó su descarrilamiento.

Varios vagones cayeron por un terraplén de cuatro metros de altura, informó la Televisión española.

“El impacto ha sido terrible provocando que las dos primeras unidades del tren de [la operadora ferroviaria] Renfe salieran despedidas como consecuencia del mismo”, informó el ministro de Transporte español, Óscar Puente.

“Son 10 los fallecidos”, informó la TV española en base a las fuentes consultadas de la Guardia Civil en un comienzo, pero luego la cifra fue en ascenso.

De acuerdo a los primeros testimonios, dos de los pasajeros muertos se trasladaban en el Iryo que descarriló e invadió la vía contigua.

“El problema es que están los vagones retorcidos. Entonces los hierros están retorcidos con las personas dentro. Hay unos amasijos de hierros, de sillones, de asientos; está todo muy, muy deshecho”, dijo a la televisión pública TVE Francisco Carmona, jefe de bomberos de Córdoba.

“Personal y equipos de Adif están trabajando sobre el terreno, en coordinación con los servicios de emergencia y empresas ferroviarias. En este momento se encuentra interrumpido el servicio de alta velocidad entre Madrid y Andalucía. Los servicios comerciales entre Madrid, Toledo, Ciudad Real y Puertollano se prestan con normalidad”, agregó la empresa.

Desde la empresa Iryo, de los servicios de alta velocidad ferroviaria en España de la operadora, informó que en la tarde de este domingo se produjo un descarrilamiento en el servicio 6189 que realizaba el trayecto Málaga - Madrid. “El servicio había partido de Málaga a las 18.40 horas y, en el momento del suceso, viajaban 317 personas. Iryo lamenta profundamente lo ocurrido y activó todos los protocolos de emergencia, colaborando estrechamente con las autoridades competentes para la gestión de la situación”, se informó en un comunicado.