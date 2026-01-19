El consulado argentino interviene en el caso de la abogada Agostina Páez

La profesional santiagueña busca que la Justicia brasileña flexibilice la medida cautelar que le impide regresar al país.

La abogada santiagueña Agostina Páez, acusada de realizar gestos racistas durante un incidente ocurrido el 14 de enero a la salida de un boliche en Río de Janeiro, será recibida hoy por el cónsul argentino mientras continúa impedida de regresar al país.

Páez permanece demorada en Brasil y deberá presentarse en la representación diplomática, donde se le ofrecerá asistencia legal para afrontar la audiencia ante el juez Orlando Eliazaro Feitosa, del Tribunal de Justicia de la Comarca de Río de Janeiro, quien interviene en la causa.

Desde Santiago del Estero, su defensor, el Dr. Sebastián Robles, acompañará la reunión de manera virtual. La estrategia de la defensa será solicitar que se atenúe la medida cautelar que pesa sobre la joven, con el objetivo de permitirle regresar a la provincia y continuar el proceso mediante instancias virtuales. La propia Páez señaló que aún no tiene fecha confirmada para la audiencia con el magistrado.

“Por ahora no tengo novedades. Mañana —por hoy— a las 10 de la mañana debo presentarme en el consulado y allí definirán qué abogado me representará”, expresó la joven, quien volvió a manifestar arrepentimiento por lo sucedido.

Tras la reunión en el consulado, Páez deberá presentarse ante una dependencia judicial brasileña para que se le coloque una tobillera electrónica, trámite que —según indicó— debía realizarse cinco días después de la denuncia.

El Dr. Robles, por su parte, adelantó: “Me comunicaré con el abogado de la embajada en Río de Janeiro. Buscaremos que se reduzca la medida cautelar, ya que consideramos que es excesiva y no contempla adecuadamente el contexto del hecho”.

El letrado cuestionó que la medida se haya tomado “a partir de una denuncia unilateral” y señaló que su clienta “no tuvo oportunidad de defenderse antes de que se dispusiera una restricción tan severa”.

Además, Robles confirmó que solicitará que Páez pueda regresar al país: “Ella tiene arraigo comprobado en Argentina. Puede asistir a todas las comparecencias de manera virtual. Incluso se presentó voluntariamente en la comisaría cuando supo de la denuncia”.

Finalmente, anticipó que hoy, tras el encuentro en el consulado, mantendrán una videollamada con el abogado designado en Brasil y esperarán la citación judicial para conocer si se revisará la medida que actualmente pesa sobre la joven.