Central Córdoba tiene agenda confirmada para las primeras 12 fechas de la Liga Profesional

El Ferro debutará en el torneo recibiendo al recién ascendido Gimnasia de Mendoza.
La Liga Profesional de Fútbol dio a conocer este lunes la programación oficial de las primeras 12 fechas del Torneo Apertura 2026, y Central Córdoba ya sabe cuándo y cómo será su estreno en la máxima categoría.
El Ferroviario debutará como local el jueves 22 de enero, cuando reciba a Gimnasia de Mendoza desde las 22.15, en el cierre de la Fecha 1 de la Zona A. De esta manera, el equipo santiagueño iniciará el certamen en horario nocturno y ante su gente.
Según informó la AFA, la diagramación del fixture tuvo en cuenta criterios de descanso, seguridad, televisión, horario de verano y compatibilidad con competencias internacionales como la Copa Libertadores, la Recopa Sudamericana y la Copa Argentina.
A continuación, la agenda completa:
Jueves 22 de enero
17.00 Aldosivi – Defensa y Justicia (Interzonal)
20.00 Unión – Platense (Zona A)
20.00 Banfield – Huracán (Zona B)
22.15 Central Córdoba – Gimnasia (Mza.) (Zona A)
22.15 Instituto – Vélez (Zona A)
Viernes 23 de enero
17.45 San Lorenzo – Lanús (Zona A)
20.00 Independiente – Estudiantes (Zona A)
22.15 Talleres – Newell’s (Zona A)
22.15 Independiente Rivadavia Mza. – Atlético Tucumán (Zona B)
Sábado 24 de enero
17.00 Barracas Central – River (Zona B)
19.30 Gimnasia – Racing (Zona B)
22.00 Rosario Central – Belgrano (Zona B)
Domingo 25 de enero
18.30 Boca – Deportivo Riestra (Zona A)
21.00 Tigre – Estudiantes (Río Cuarto) (Zona B)
21.00 Argentinos – Sarmiento (Zona B)
Lunes 26 de enero
17.00 Platense – Instituto (Zona A)
Martes 27 de enero
17.45 Vélez – Talleres (Zona A)
20.00 Gimnasia (Mza.) – San Lorenzo (Zona A)
20.00 Huracán – Independiente Rivadavia Mza. (Zona B)
22.15 Newell’s – Independiente (Zona A)
22.15 Atlético Tucumán – Central Córdoba (Interzonal)
Miércoles 28 de enero
17.00 Aldosivi – Barracas Central (Zona B)
18.00 Racing – Rosario Central (Zona B)
20.00 River – Gimnasia (Zona B)
22.15 Estudiantes – Boca (Zona A)
Jueves 29 de enero
17.00 Deportivo Riestra – Defensa y Justicia (Zona A)
19.15 Lanús – Unión (Zona A)
19.15 Belgrano – Tigre (Zona B)
21.30 Estudiantes (Río Cuarto) – Argentinos (Zona B)
21.30 Sarmiento – Banfield (Zona A)
Sábado 31 de enero
17.30 San Lorenzo – Central Córdoba (Zona A)
19.45 Independiente – Vélez (Zona A)
22.00 Talleres – Platense (Zona A)
22.00 Atlético Tucumán – Huracán (Zona B)
Domingo 1° de febrero
17.00 Barracas Central – Deportivo Riestra (Interzonal)
19.15 Boca – Newell’s (Zona A)
21.30 Rosario Central – River (Zona B)
Lunes 2 de febrero
17.30 Gimnasia – Aldosivi (Zona B)
17.30 Defensa y Justicia – Estudiantes (Zona A)
19.45 Tigre – Racing (Zona B)
22.00 Unión – Gimnasia (Mza.) (Zona A)
22.00 Argentinos – Belgrano (Zona A)
Martes 3 de febrero
19.00 Banfield – Estudiantes (Río Cuarto) (Zona A)
21.15 Independiente Rivadavia Mza. – Sarmiento (Zona B)
21.15 Instituto – Lanús (Zona A)
Viernes 6 de febrero
21.00 Central Córdoba – Unión (Zona A)
Sábado 7 de febrero
17.00 Aldosivi – Rosario Central (Zona B)
18.00 Racing – Argentinos (Zona B)
20.00 River – Tigre (Zona B)
22.15 Newell’s – Defensa y Justicia (Zona A)
22.15 Belgrano – Banfield (Zona B)
Domingo 8 de febrero
17.00 Platense – Independiente (Zona A)
17.00 Sarmiento – Atlético Tucumán (Zona B)
19.15 Huracán – San Lorenzo (Interzonal)
22.15 Gimnasia (Mza.) – Instituto (Zona A)
22.15 Vélez – Boca (Zona A)
Lunes 9 de febrero
17.00 Barracas Central – Gimnasia (Zona B)
19.15 Estudiantes – Deportivo Riestra (Zona A)
19.15 Lanús – Talleres (Zona A)
21.30 Estudiantes (Río Cuarto) – Independiente Rivadavia Mza. (Zona B)
Jueves 12 de febrero
19.00 Tigre – Aldosivi (Zona B)
21.15 Argentinos – River (Zona B)
Viernes 13 de febrero
18.00 Defensa y Justicia – Vélez (Zona A)
20.00 Independiente – Lanús (Zona A)
22.15 Unión – San Lorenzo (Zona A)
Sábado 14 de febrero
17.30 Banfield – Racing (Zona B)
19.45 Talleres – Gimnasia (Mza.) (Zona A)
19.45 Huracán – Sarmiento (Zona B)
22.00 Atlético Tucumán – Estudiantes (Río Cuarto) (Zona B)
22.00 Independiente Rivadavia Mza. – Belgrano (Zona B)
Domingo 15 de febrero
17.00 Gimnasia – Estudiantes (Interzonal)
19.30 Boca – Platense (Zona A)
22.00 Rosario Central – Barracas Central (Zona B)
22.00 Instituto – Central Córdoba (Zona B)
Lunes 16 de febrero
19.00 Deportivo Riestra – Newell’s (Zona A)
Jueves 19 de febrero
17.15 Defensa y Justicia – Belgrano
17.15 San Lorenzo – Estudiantes (Río Cuarto)
19.30 Independiente Rivadavia Mza. – Independiente
19.30 Instituto – Atlético Tucumán
Viernes 20 de febrero
18.00 Estudiantes – Sarmiento
20.00 Boca – Racing
22.15 Gimnasia (Mza.) – Gimnasia
22.15 Rosario Central – Talleres
Sábado 21 de febrero
17.00 Platense – Barracas Central
17.00 Banfield – Newell’s
19.15 Deportivo Riestra – Huracán
21.30 Central Córdoba – Tigre
Domingo 22 de febrero
18.30 Vélez – River
21.00 Unión – Aldosivi
A confirmar
Argentinos – Lanús
Martes 24 de febrero
17.00 Platense – Defensa y Justicia (Zona A)
17.30 San Lorenzo – Instituto (Zona A)
19.45 Belgrano – Atlético Tucumán (Zona B)
19.45 Central Córdoba – Talleres (Zona A)
22.00 Gimnasia (Mza.) – Independiente (Zona A)
Miércoles 25 de febrero
17.00 Barracas Central – Tigre (Zona B)
17.00 Gimnasia – Rosario Central (Zona B)
19.30 Vélez – Deportivo Riestra (Zona A)
19.30 Newell’s – Estudiantes (Zona A)
Jueves 26 de febrero
17.15 Sarmiento – Unión (Interzonal)
17.15 Racing – Independiente Rivadavia Mza. (Zona B)
19.30 Estudiantes (Río Cuarto) – Huracán (Zona B)
19.30 River – Banfield (Zona B)
A confirmar
Lanús – Boca (Zona A)
Aldosivi – Argentinos (Zona B)
Sábado 28 de febrero
17.45 Boca – Gimnasia (Mza.) (Zona A)
20.00 Independiente – Central Córdoba (Zona A)
22.15 Talleres – San Lorenzo (Zona A)
Domingo 1° de marzo
17.00 Newell’s – Rosario Central (Interzonal)
19.15 Argentinos – Barracas Central (Zona B)
19.15 Defensa y Justicia – Lanús (Zona A)
21.30 Tigre – Gimnasia (Zona B)
21.30 Instituto – Unión (Zona A)
Lunes 2 de marzo
17.00 Banfield – Aldosivi (Zona B)
19.15 Deportivo Riestra – Platense (Zona A)
19.15 Estudiantes – Vélez (Zona A)
21.30 Independiente Rivadavia Mza. – River (Zona B)
Martes 3 de marzo
19.00 Huracán – Belgrano (Zona B)
19.00 Sarmiento – Estudiantes (Río Cuarto) (Zona B)
21.15 Atlético Tucumán – Racing (Zona B)
Jueves 5 de marzo
19.00 Gimnasia (Mza.) – Defensa y Justicia
Viernes 6 de marzo
17.00 Barracas Central – Banfield (Zona B)
17.00 Platense – Estudiantes (Zona A)
19.45 Vélez – Newell’s (Zona A)
22.00 Unión – Talleres (Zona A)
22.00 Rosario Central – Tigre (Zona B)
Sábado 7 de marzo
17.00 Aldosivi – Independiente Rivadavia Mza. (Zona B)
17.00 Estudiantes (Río Cuarto) – Instituto (Interzonal)
19.15 San Lorenzo – Independiente (Zona A)
21.30 Racing – Huracán (Zona B)
21.30 Belgrano – Sarmiento (Zona B)
Domingo 8 de marzo
17.00 Gimnasia – Argentinos (Zona B)
17.00 Lanús – Deportivo Riestra (Zona B)
19.15 Central Córdoba – Boca (Zona A)
21.15 River – Atlético Tucumán (Zona B)
Martes 10 de marzo
17.30 Tigre – Vélez (Interzonal)
17.30 Newell’s – Platense (Zona A)
19.45 Independiente – Unión (Zona A)
22.00 Sarmiento – Racing (Zona B)
Miércoles 11 de marzo
17.30 Banfield – Gimnasia (Zona B)
17.30 Argentinos – Rosario Central (Zona B)
19.45 Boca – San Lorenzo (Zona A)
22.00 Independiente Rivadavia Mza. – Barracas Central (Zona B)
22.00 Atlético Tucumán – Aldosivi (Zona B)
Jueves 12 de marzo
17.00 Deportivo Riestra – Gimnasia (Mza.) (Zona A)
17.00 Defensa y Justicia – Central Córdoba (Zona A)
19.15 Talleres – Instituto (Zona A)
19.15 Estudiantes (Río Cuarto) – Belgrano (Zona B)
21.30 Huracán – River (Zona B)
Viernes 13 de marzo
20.00 Estudiantes – Lanús (Zona A)
Sábado 14 de marzo
17.00 Platense – Vélez (Zona A)
20.00 Rosario Central – Banfield (Zona B)
Domingo 15 de marzo
15.15 Tigre – Argentinos (Zona B)
15.15 Gimnasia – Independiente Rivadavia Mza. (Zona B)
17.30 Belgrano – Talleres (Interzonal)
19.45 River – Sarmiento (Zona B)
22.00 Unión – Boca (Zona A)
Lunes 16 de marzo
15.30 Barracas Central – Atlético Tucumán (Zona B)
15.30 Aldosivi – Huracán (Zona B)
17.45 San Lorenzo – Defensa y Justicia (Zona A)
20.00 Racing – Estudiantes (Río Cuarto) (Zona B)
22.15 Instituto – Independiente (Zona A)
Martes 17 de marzo
19.00 Lanús – Newell’s (Zona A)
21.15 Central Córdoba – Deportivo Riestra (Zona B)
21.15 Gimnasia (Mza.) – Estudiantes (Zona A)
Viernes 20 de marzo
21.00 Banfield – Tigre (Zona B)
21.00 Atlético Tucumán – Gimnasia (Zona B)
Sábado 21 de marzo
15.30 Vélez – Lanús (Zona A)
17.45 Newell’s – Gimnasia (Mza.) (Zona A)
17.45 Defensa y Justicia – Unión (Zona A)
20.00 Independiente – Talleres (Zona A)
22.15 Belgrano – Racing (Zona B)
Domingo 22 de marzo
15.30 Sarmiento – Aldosivi (Zona B)
17.45 Estudiantes (Río Cuarto) – River (Zona B)
20.00 Boca – Instituto (Zona A)
22.15 Independiente Rivadavia Mza. – Rosario Central (Zona A)
22.15 Argentinos – Platense (Interzonal)
Lunes 23 de marzo
19.00 Estudiantes – Central Córdoba (Zona A)
21.15 Huracán – Barracas Central (Zona B)
Miércoles 25 de marzo
19.00 Deportivo Riestra – San Lorenzo (Zona A)