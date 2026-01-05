Con Delcy Rodríguez en el poder, Trump apunta al control de los recursos venezolanos

La Casa Blanca cree que la nueva presidenta avanzará en cambios alineados con los intereses de Estados Unidos.

Hoy 17:38

Donald Trump ya tiene su trofeo esposado y frente a un juez de Manhattan. Con Nicolás Maduro fuera de juego, toda la atención estará puesta ahora en Delcy Rodríguez, la nueva líder del chavismo que la Casa Blanca confía en que llevará adelante una “transformación” a la medida de los intereses estadounidenses y con el poder suficiente para mantener la gobernabilidad en su país.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Esa es la palabra clave que convenció a Trump para elegir a la hasta hoy vicepresidenta como la cabeza de la debilitada revolución bolivariana. A juicio de los “halcones” de Washington", es el plus que tendrá la primera presidenta de Venezuela para relegar la irrupción definitiva de la oposición en el exilio de la mano de una “ninguneada” María Corina Machado y un ignorado Edmundo González Urrutia.

Trump está convencido -y no le falta razón- que la oposición venezolana tiene respaldo popular, pero carece de penetración en las Fuerzas Armadas y de seguridad, aún bajo control chavista. Teme que una transición en manos de la Premio Nobel y del considerado presidente legítimo derive en un gobierno frágil que eche por tierra sus planes personales: entregar a las empresas estadounidenses el millonario negocio del petróleo y la minería local.

Ya habrá tiempo de pensar en una palabra que no mencionó aún el presidente estadounidense desde la captura de Maduro: democracia. Sus planes geoestratégicos, según sostienen analistas, pueden llevarse a cabo mucho más rápido y sin trabas en un escenario de control absoluto de poder y por fuera de una sociedad política activa.

Trump dejó muy en claro que tiene las armas y el poder de hacer lo que quiera en Venezuela. El chavismo lo sabe muy bien. Incluso amenaza con extender ese dominio absolutista a la Cuba de Miguel Díaz-Canel y la Colombia de Gustavo Petro, un presidente elegido democráticamente por su país. Pero nada dice del Ecuador de su aliado Daniel Noboa, donde pasa la mayoría de la cocaína colombiana que llega a Estados Unidos.

César Batiz, director del sitio opositor venezolano El Pitazo, dijo que Trump simplemente eligió a Delcy Rodríguez porque no quería darle el gusto a Maduro de salirse con la suya y por la necesidad de presentarle a sus electores un “trofeo”.

“Pero el objetivo es el mismo con Maduro o con Delcy. El plan es entregar la administración de todos los recursos petroleros y mineros al gobierno de Trump, para que a su vez lo entregue a las empresas que él considere”, dijo Batiz.

Pero también exigirá el fin de los envíos petroleros a Cuba, que cayeron de los 100.000 diarios de la mejor época de la colaboración socialista a entre 15.000 y 27.000 barriles diarios, según distintas fuentes. Sin ese crudo, la isla corre el riesgo de quedar paralizada. En ese escenario, Trump no necesita amenazar a los cubanos con una incursión armada. Quiere sentarse a esperar un desenlace como hicieron sin éxito 13 presidentes estadounidenses desde el triunfo de la revolución cubana con invasiones, ataques y atentados incluidos.

Las exigencias de Trump también se recuestan en el fin de la asociación chavista con los “enemigos” de Washington, como Rusia, China e Irán. “No más tráfico de drogas, no más presencia de Hezbolláh, no más uso de la industria del petróleo para enriquecer a todos nuestros adversarios en todo el mundo. Y beneficiar a la gente de Venezuela o, francamente, beneficiar a los EEUU y a la región”, dijo el secretario de Estado, Marco Rubio, a quien la prensa estadounidense menciona sarcásticamente como el nuevo “Virrey” de Venezuela.

“Lo que ofreció Delcy Rodríguez no se diferencia mucho de la oferta previa de Maduro o lo que le garantizaban Machado o Edmundo. La única diferencia es que, en un entorno democrático, esas negociaciones con empresas de EE.UU. o con la administración Trump serían bajo una supervisión y un control de una Asamblea Nacional democrática, una contraloría y una sociedad civil y política activa y no reprimida”, dijo Batiz.

Trump se decantó por Delcy Rodríguez. No fue algo impulsivo. No es casualidad que la nueva líder y su hermano, el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, no tengan ningún señalamiento por drogas, terrorismo o violaciones a los derechos humanos, como el resto de la cúpula chavista.

“Delcy y su hermano le garantizan tranquilidad. En cambio, Machado no garantizaba gobernabilidad y la gobernabilidad es necesaria para cumplir los planes de Trump”, afirmó Batiz.

De ahora en más, se verá a una Delcy Rodríguez haciendo malabares para mantener un discurso combativo puertas adentro sin provocar demasiado a Trump y negociar por debajo de la mesa un futuro que le permita sobrevivir a su gobierno.

Ella tiene dos espadas de Damocles encima. Una, la de Trump, la más poderosa. Otra, sus propias internas con el ala más radical del chavismo y la Constitución venezolana que habla de un período de gobierno de 90 días prorrogables en caso de un vacío de poder como el que sucedió tras la captura de Maduro.