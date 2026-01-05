Mickey Rourke pide ayuda para no perder su casa en Los Ángeles y evitar el desalojo

El actor de Hollywood atraviesa una crisis económica y lanzó una campaña en GoFundMe para cubrir deudas de alquiler. La campaña fue impulsada por una amiga cercana y cuenta con su autorización.

El actor estadounidense Mickey Rourke, una de las figuras más emblemáticas del cine de Hollywood durante las décadas de 1980 y 1990, atraviesa una delicada crisis habitacional en Los Ángeles y recurrió a una campaña solidaria en GoFundMe para poder pagar el alquiler de su vivienda y evitar el desalojo.

La iniciativa, titulada “Ayuda a Mickey Rourke a quedarse en su casa”, fue lanzada el 4 de enero por una amiga cercana del actor, Liya-Joelle Jones, con el objetivo de reunir 100.000 dólares para cubrir deudas acumuladas y gastos inmediatos de vivienda.

Deudas de alquiler y una notificación judicial

El conflicto legal se hizo público en diciembre, cuando Rourke recibió una notificación formal de pago por parte de los propietarios del inmueble. Según informó la revista People, el documento le exige abonar cerca de 60.000 dólares en alquileres atrasados para poder continuar viviendo en su casa de Los Ángeles.

Ante la imposibilidad de afrontar esa suma por sus propios medios, el entorno del actor decidió recurrir a la solidaridad del público, aclarando que la colecta se realiza con su consentimiento.

“Hoy, Mickey se enfrenta a una situación muy real y urgente: la amenaza de desalojo de su hogar. Esta recaudación se hace con su permiso para ayudar a cubrir los gastos inmediatos de vivienda y evitar que esto suceda”, señala la descripción oficial de la campaña.

Un ícono de Hollywood que quedó al margen de la industria

El texto publicado en GoFundMe también repasa la trayectoria artística de Mickey Rourke, recordándolo como una de las figuras más intensas y originales del cine estadounidense.

“Mickey Rourke irrumpió en el cine como una fuerza de la naturaleza: crudo, intrépido y absolutamente original. No era solo una estrella, era un símbolo de peligro y vulnerabilidad”, destaca el escrito, que menciona clásicos como Diner, Rumble Fish y 9½ Weeks como hitos de su carrera.

El boxeo, las secuelas físicas y el alejamiento de Hollywood

La campaña también explica los motivos que llevaron al actor a su actual situación económica. Tras alejarse de la actuación para dedicarse al boxeo profesional, Rourke regresó al cine con secuelas físicas y emocionales que, según su entorno, contribuyeron a que fuera progresivamente desplazado por la industria.

“La fama no protege contra las dificultades y el talento no garantiza estabilidad”, subraya el texto, que apela a la empatía de los seguidores del actor y reivindica su derecho a una vida digna.

Un año marcado por polémicas y trabajos independientes

El pedido de ayuda llega luego de un año complejo para Rourke. En abril, su participación en el reality Celebrity Big Brother UK terminó abruptamente tras apenas una semana, luego de protagonizar episodios polémicos por comentarios agresivos y homofóbicos, por los que más tarde pidió disculpas públicas.

Pese a estos contratiempos, el actor continúa buscando mantenerse activo profesionalmente. Recientemente participó del thriller independiente Mascots, dirigido por Kerry Mondragon. Sin embargo, sus ingresos actuales no alcanzarían para afrontar los elevados costos de vida en California.

Hoy, el futuro habitacional de Mickey Rourke en Los Ángeles depende de la respuesta del público y de una campaña que expone, una vez más, el costado más crudo y desigual de la industria de Hollywood.