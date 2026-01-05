Bombazo en la farándula: se filtraron chats íntimos de Martín Demichelis con una modelo

Cuando parecía que el escándalo había quedado atrás, Martín Demichelis volvió a quedar en el centro de la polémica: se viralizaron supuestos chats íntimos que el exDT de River habría mantenido con una joven modelo llamada Camila Debenedetti.

Hoy 21:05

El 2026 comenzó envuelto en polémica para Martín Demichelis. A pocos meses de haber confirmado su separación de Evangelina Anderson, el exentrenador de River Plate volvió a quedar en el centro del escándalo tras la filtración de presuntos chats íntimos con una joven modelo llamada Camila Debenedetti.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La información salió a la luz en el programa Infama, donde el panelista Oliver Quiroz mostró una captura de pantalla con mensajes que el exfutbolista habría enviado a la modelo. En cuestión de minutos, el contenido se viralizó en redes sociales y generó una fuerte repercusión en el mundo del espectáculo.

El contenido de los mensajes que desató la polémica

Entre los mensajes atribuidos a Demichelis, uno llamó particularmente la atención por su tono directo y sugerente:

“Cami, me encantás nena. Qué manera de mirarte, sos un fuego”.

La frase fue suficiente para que las redes sociales explotaran y para que muchos usuarios comenzaran a relacionar esta filtración con rumores previos sobre la vida sentimental del exDT, que venían circulando desde hace meses.

Vacaciones, separación y exposición mediática

El contexto no pasó desapercibido. Tras su salida de River y el anuncio oficial de la ruptura con Anderson, Demichelis eligió Punta del Este como destino para descansar junto a sus hijos. Sin embargo, lejos de mantener un perfil bajo, su nombre volvió a convertirse en tendencia por estas nuevas revelaciones que exponen su intimidad.

Hasta el momento, ni Martín Demichelis ni Camila Debenedetti se pronunciaron públicamente para confirmar o desmentir la autenticidad de los chats. El silencio de ambos no hizo más que alimentar las especulaciones y abrir la puerta a nuevas versiones.

Rumores previos y silencio de Evangelina Anderson

Este episodio se suma a otras versiones que involucraron al exentrenador en las últimas semanas. Días atrás, Demichelis ya había sido vinculado sentimentalmente con una joven en Mendoza, lo que reforzó la idea de un comportamiento reiterado tras su separación.

Por su parte, Evangelina Anderson mantiene un hermetismo absoluto. Aunque continúa activa en redes sociales, evita cualquier referencia directa a su expareja y, según trascendió en su entorno, descarta una reconciliación en el corto plazo.

Mientras tanto, la figura de Demichelis parece quedar cada vez más expuesta, atrapada en una seguidilla de rumores y filtraciones que lo mantienen en el centro de la escena mediática.