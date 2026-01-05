Conocemos a Paco, el ternerito que se volvió viral y conquistó las redes

A veces, las historias más simples son las que más llegan. Así ocurrió con Paco, un ternerito de apenas dos meses de edad que vive en la Granja Las Catas, una granja familiar pensada para disfrutar de un verdadero día de campo: conocer animales, darles de comer, sentarse a tomar mate y hasta compartir una cena en familia.

Paco vive allí como un integrante más. Su historia tiene un detalle especial: su mamá, al ser primeriza, tuvo dificultades para amamantarlo, por lo que la familia decidió criarlo a mamadera, brindándole cuidados constantes y un trato lleno de cariño. Desde entonces, Paco se integró por completo a la vida cotidiana del lugar.

Paco (DP)

El video que lo hizo viral

La fama llegó de manera inesperada. Durante uno de los días de lluvia en Santiago del Estero, Paco salió a jugar y chapucear en los charcos junto a los perros de la granja. Su comportamiento, más parecido al de un perrito que al de un ternero, llamó la atención de su familia, que decidió filmarlo y compartir el momento en redes sociales.

El video fue encontrado por Diario Panorama y rápidamente se volvió viral, multiplicando reproducciones, comentarios y muestras de cariño. Desde entonces, cada vez más santiagueños se acercan a la granja con un objetivo claro: conocer a Paco.

Un lugar que transmite paz

Invitados por Cecilia, el equipo de Diario Panorama visitó la Granja Las Catas, donde Analía nos contó en detalle la historia de Paco y la filosofía del lugar: un espacio donde el respeto por los animales, el contacto con la naturaleza y la vida simple son protagonistas.

La experiencia no solo permite conocer a Paco, sino también aprender sobre el cuidado de los animales, su protección y la importancia de criar con responsabilidad y amor.

Desde Diario Panorama agradecemos a la familia de la Granja Las Catas por abrirnos sus puertas y compartir una historia que transmite ternura, paz y valores, demostrando que, a veces, un ternerito jugando bajo la lluvia puede alegrarle el día a toda una provincia.