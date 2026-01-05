Ingresar
Educación de la Municipalidad informó que durante enero continuarán las inscripciones para el jardín de infantes Papa Francisco

Durante enero podrán anotarse niños y niñas de 3, 4 y 5 años para el nuevo establecimiento educativo, que será habilitado en el inicio del ciclo lectivo 2026 en la ciudad Capital.

Hoy 21:49

La Subsecretaría de Educación de la Capital informa que durante el mes de enero continuarán abiertas las inscripciones para el nuevo Jardín de Infantes N°27 "Papa Francisco", cuya pedagogía se orientará hacia la ecología y la robótica.

Los padres y tutores interesados en inscribir a sus niños en las salas de 3, 4 y 5 años, deben dirigirse a la parroquia San Juan Diego ubicada en San Patricio y Víctor Yunes del barrio Saint Germés, de lunes a viernes en el horario de 9 a 12.

La documentación a presentar está compuesta por el DNI del niño o niña y de los padres (original y copia), ficha médica, carnet de vacunación (original y copia), cuil del niño o niña, 2 fotos carnet y un folio tamaño A4.

El establecimiento educativo será habilitado oficialmente en la apertura del ciclo lectivo 2026 y contará con laboratorio, sala de arte, ludoteca y anfiteatro. También tendrá huertas, juegos infantiles con pisos antigolpes y un circuito deportivo, recreativo y de estar.

Cabe recordar que el jardín de infantes contará con un planten de docentes y directivos con especialidad en robótica y medio ambiente.

