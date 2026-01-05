Educación de la Municipalidad informó que durante enero continuarán las inscripciones para el jardín de infantes Papa Francisco

Durante enero podrán anotarse niños y niñas de 3, 4 y 5 años para el nuevo establecimiento educativo, que será habilitado en el inicio del ciclo lectivo 2026 en la ciudad Capital.
La Subsecretaría de Educación de la Capital informa que durante el mes de enero continuarán abiertas las inscripciones para el nuevo Jardín de Infantes N°27 "Papa Francisco", cuya pedagogía se orientará hacia la ecología y la robótica.
HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO
Los padres y tutores interesados en inscribir a sus niños en las salas de 3, 4 y 5 años, deben dirigirse a la parroquia San Juan Diego ubicada en San Patricio y Víctor Yunes del barrio Saint Germés, de lunes a viernes en el horario de 9 a 12.
La documentación a presentar está compuesta por el DNI del niño o niña y de los padres (original y copia), ficha médica, carnet de vacunación (original y copia), cuil del niño o niña, 2 fotos carnet y un folio tamaño A4.
El establecimiento educativo será habilitado oficialmente en la apertura del ciclo lectivo 2026 y contará con laboratorio, sala de arte, ludoteca y anfiteatro. También tendrá huertas, juegos infantiles con pisos antigolpes y un circuito deportivo, recreativo y de estar.
Cabe recordar que el jardín de infantes contará con un planten de docentes y directivos con especialidad en robótica y medio ambiente.