Central Córdoba compró parte del pase de Moyano y se queda hasta 2027

El club ferroviario informó la continuidad y el nuevo vínculo del defensor con la institución.

Hoy 22:13

Central Córdoba confirmó la continuidad de Santiago Moyano, tras adquirir el 50% de su pase al Club Deportivo Maipú. De esta manera, el Ferroviario aseguró la permanencia del defensor en el plantel profesional.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El lateral de 28 años firmó un contrato que lo vincula a la institución santiagueña hasta el 31 de diciembre de 2027, en una clara apuesta por sostener una pieza importante en la estructura defensiva.

Con esta operación, el club avanza en la consolidación de su plantel, apuntando a mantener una base competitiva y darle continuidad a futbolistas que ya conocen la dinámica y las exigencias del equipo.