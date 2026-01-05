Sarmiento comenzó su pretemporada con la mira en el Torneo Federal A y la Copa Argentina

El Profe inició los trabajos en su estadio con el objetivo de llegar de la mejor manera al arranque de la competencia oficial.

Hoy 22:23

El Club Atlético Sarmiento puso primera y comenzó su pretemporada en la tarde de hoy en su estadio, con la mirada puesta en el Torneo Federal A, que dará inicio en marzo, y en la Copa Argentina.

El equipo bandeño tendrá un compromiso importante el domingo 18 de enero, cuando enfrente a Lanús por la Copa Argentina, con sede y horario a confirmar, en lo que será una prueba exigente en el inicio del año competitivo.

Con Víctor Riggio al frente del plantel y con varias caras nuevas, el Profe arrancó los trabajos con el objetivo de llegar de la mejor manera al comienzo de la temporada oficial.

Además, desde la institución confirmaron que no se retiraron del mercado de pases y que la dirigencia continúa trabajando para sumar refuerzos que potencien el plantel de cara a los desafíos que se avecinan.