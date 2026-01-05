Güemes puso primera en la pretemporada y apunta a completar el plantel

El entrenador Juan Vita destacó el trabajo realizado en el armado del equipo y adelantó que aún restan refuerzos en la delantera de cara a la Primera Nacional 2026.

Hoy 22:44

Güemes comenzó oficialmente su pretemporada pensando en la Primera Nacional 2026, y su entrenador Juan Vita brindó definiciones importantes tras el inicio de los trabajos en La Isla, en diálogo con Noticiero 7.

En cuanto al estado actual del plantel, el DT fue claro y valoró lo hecho durante el receso. “Hoy tenemos 20, 22 jugadores, todavía tienen que llegar 6, 7 más, pero la verdad que se hizo un buen trabajo durante diciembre para lo que es el reclutamiento de los jugadores, para las negociaciones. Venimos avanzando y es importante eso”, expresó.

Luego agregó, “No te puedes quejar, los elegí yo, los traje yo, los convalidé yo. Los chicos que llegaron, confío mucho en ellos, creo que nos pueden dar un salto de calidad”, afirmó.

Sin embargo, remarcó que el plantel aún no está cerrado. “Todavía tenemos que reforzar sobre todo en la parte de adelante. Han llegado muchos volantes y también jugadores en la zona defensiva, buenos jugadores en los que confiamos, pero nos falta la última parte que es la de arriba para terminar de completar el plantel”, detalló.

Sobre el perfil de futbolistas que busca, el entrenador explicó: “Vamos a necesitar seguramente un delantero de características de área y un segunda punta que se pueda mover más por los costados, que se tire atrás. Si bien son dos delanteros, los dos tienen características diferentes”.

En relación al mediocampo, llevó tranquilidad. “Volante ya estamos completos también. Falta que llegue Maico Quiroz, que llegará en estos días, y Gastón Espósito, que también se va a sumar. Pero no, más adelante”, aclaró.

Al profundizar sobre el ataque, volvió a marcar prioridades. “Tenemos un 9 que es Amilivia y confiamos mucho en él. Seguramente venga otro más también y como segunda punta tenemos a Santi Sala o a Pugliese, que se suma ahora y nos puede dar una mano, pero seguramente traigamos otro ahí también”, sostuvo.

Además, confirmó que el equipo entrará en etapa de concentración. “A partir del jueves nos vamos de pretemporada acá cerca, así que vamos a estar entre 8 y 10 días concentrados”, señaló.

Finalmente, Vita puso el foco en la construcción del grupo, uno de los grandes desafíos del nuevo proceso. “Del proceso pasado se habrán quedado entre 5 o 6 jugadores, después son prácticamente la mayoría nuevos. Hay que hacer grupo, hay que construir un equipo, que es la parte más difícil y la más importante. Primero nos tenemos que convertir en un equipo y para eso vamos a necesitar tiempo, pero confiamos que de acá a cuatro semanas vamos a estar bien”, concluyó.