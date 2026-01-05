Tensión en Caracas: reportan disparos y detonaciones en las cercanías del Palacio de Miraflores

Dos días después del operativo de Estados Unidos, se escucharon detonaciones cerca de la sede del gobierno de Venezuela. Drones no identificados sobrevolaron la zona y las fuerzas de seguridad respondieron con disparos.

En horas de la noche de este lunes, se reportaron en redes sociales disparos en los alrededores del Palacio de Miraflores en la ciudad de Caracas, Venezuela, a menos de tres días de la captura de Nicolás Maduro a manos de Estados Unidos.

Según informó AFP, fuentes cercanas al gobierno aseguran que la situación estaría bajo control. Tal como se detalló en un primer reporte, se trataría de drones no identificados que sobrevolaron después de las 20 (hora local) el palacio presidencial y se escucharon tiros de fuerzas de seguridad en respuesta.

“Sonaba como detonaciones, eran muy seguidas”, dijo a la agencia de noticias francesa un vecino que vive a cinco cuadras de Miraflores. “Lo primero que se me vino a la mente fue ver si había aviones sobrevolando, pero no. Solo vi algunas luces. Duró aproximadamente un minuto”, añadió bajo condición de anonimato.

En diferentes videos que circularon en redes sociales se alcanzaban a escuchar disparos y se veían fogonazos de armas de alto calibre en la oscuridad de la noche. En otros, se oía la preocupación de los ciudadanos ante una escalada del conflicto y en medio del aumento de tensión en la ciudad.

Desde la captura de Maduro, en las inmediaciones de Miraflores se reforzó la seguridad con efectivos de las fuerzas de seguridad y de las fuerzas armadas con la intención de prevenir otra maniobra estadounidense o algún intento de golpe de Estado. Cabe señalar que, además, hubo reportes de agrupaciones paramilitares que salieron a las calles exigiendo la liberación de líder chavista.

Durante la tarde del lunes, la vicepresidenta Delcy Rodríguez asumió el cargo de presidenta interina de Venezuela ante la ausencia de Maduro y se dio inicio al periodo de sesiones de la Asamblea Nacional con un acto en Caracas.

Mientras tanto, en Nueva York, Maduro compareció por primera vez ante un tribunal de justicia de Estados Unidos, al tiempo que Trump aseguró que por lo menos en 30 días no habría elecciones en Venezuela.