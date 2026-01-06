Sangrienta pelea con un machete dejó dos sujetos heridos

El hecho se registró en la ciudad de Fontana, en la vecina provincia de Chaco.

Hoy 06:04

Durante la madrugada del lunes 5 de enero, un violento episodio movilizó a varias unidades policiales en la ciudad de Fontana, donde dos hombres fueron aprehendidos tras protagonizar una pelea con un machete en el barrio Banderas Argentinas. El hecho se inició alrededor de la 1.45, cuando un joven de 27 años ingresó al hospital local con heridas cortantes en el cráneo y uno de sus brazos. Debido a la gravedad de las lesiones, fue derivado al hospital Julio C. Perrando de Resistencia para una atención de mayor complejidad.

Ante esta situación, precisa Diario Norte de Chaco, personal de la Comisaría Tercera de Fontana solicitó apoyo y se desplegó un operativo conjunto que involucró a efectivos de las comisarías Primera, Segunda y Tercera, además de personal motorizado de la División Lince. A partir de un "operativo cerrojo", los agentes lograron localizar al segundo implicado, un hombre de 28 años, quien también presentaba heridas cortantes en el cuero cabelludo y el torso.

En el lugar donde se habría producido el enfrentamiento, la Policía procedió al secuestro de un machete, presuntamente utilizado durante la pelea. Ambos sujetos fueron trasladados y quedaron a disposición de la Justicia.

La fiscal en turno dispuso que los dos ciudadanos sean notificados de su aprehensión en el marco de la causa caratulada como "Supuestas Lesiones Recíprocas con Arma Blanca". Asimismo, se ordenó la intervención del Gabinete Científico del Poder Judicial para la realización de las pericias correspondientes y la recepción de declaraciones testimoniales, con el objetivo de esclarecer las circunstancias y el motivo que originó la violenta disputa.